علوم الدار

شراكة بين الإمارات و«ستارلينك» لإتاحة التعليم الرقمي للمجتمعات النائية والمحرومة

وليد آل علي وريان غودنايت عقب توقيع الاتفاقية (من المصدر)
11 فبراير 2026 01:09

دبي (الاتحاد)

أعلنت المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إطلاق شراكة عالمية استراتيجية مع شركة «ستارلينك» للإنترنت الفضائي، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، التي أقيمت مؤخراً في دبي، بهدف إحداث نقلة نوعية في إتاحة التعليم الرقمي عالي الجودة، من خلال الوصول إلى المجتمعات النائية والمحرومة حول العالم.
وتجسّد هذه الشراكة ريادة الإمارات في ابتكار حلول التعليم المستقبلية، وتعزيز الشراكات العالمية، بما يعزز تكافؤ الفرص التعليمية، ويدعم مستقبل التعليم.
وتم إعلان الشراكة العالمية بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، ورئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، ووقّع الاتفاقية كل من: ريان غودنايت، المدير الأول للوصول إلى الأسواق والتطوير في شركة سبيس إكس، والدكتور وليد آل علي، الأمين العام للمدرسة الرقمية.
وأكّد معالي عمر سلطان العلماء، أن «دولة الإمارات تواصل، عبر القمة العالمية للحكومات، ترسيخ نهجها في بناء شراكات عالمية نوعية في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم الرقمي، إيماناً منها بأن مستقبل التنمية يبدأ من تمكين الإنسان بالمعرفة والمهارات الرقمية».
وقال ريان غودنايت: «نفخر بالمساهمة في تعزيز النموذج العالمي الجديد للتعليم الرقمي في دولة الإمارات، وتتيح شراكة ستارلينك مع المدرسة الرقمية اتصال عالي السرعة لفتح آفاق جديدة للتعلّم وتمكين الطلبة في المناطق النائية ومحدودة الاتصال من الوصول إلى بيئات تعليمية رقمية متكاملة».
وتتيح هذه الشراكة توفير الاتصال بـ«الإنترنت» وطرق اتصال موثوقة وعالية الجودة عبر الأقمار الصناعية، فيما تتولى المدرسة الرقمية تعزيز ونشر منظومة تعليم رقمي متكاملة، تُحوّل الاتصال إلى رحلة تعليمية منظمة ومعتمدة.
وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة الوصول إلى 100 موقع في مناطق نائية حول العالم، مع تصميم مرن يتيح التوسع وفقاً لمستوى الأثر، والجاهزية، والشراكات الفاعلة.
وتم تجهيز ثلاث مدارس في مملكة ليسوتو باتصال موثوق عبر «ستارلينك».

