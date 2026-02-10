تفاهم بين مؤسسة الإمارات للدواء وشركة «مبادلة بايو ليميتد»

دبي (الاتحاد)

شهد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، توقيع مؤسسة الإمارات للدواء مذكرة تفاهم مع شركة «مبادلة بايو ليميتد»، على هـــامش معرض الصحة العالمي (2026 WHX) المنعقد في مدينة إكسبو دبي؛ بهدف تعزيز وتطوير قطاع صناعة المنتجات الطبية في دولة الإمارات، ودعم جهود الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية الحيوية. وقعت المذكرة الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، فيما وقعها من جانب «مبادلة بايو ليميتد» الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات الوطنية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، ودعم البحث والتطوير والابتكار في الصناعات الدوائية، إلى جانب استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية.

وتأتي هذه الشراكة في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة صناعية دوائية متقدمة ومستدامة، تسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات في الريادة الصحية والاقتصادية، وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً في تنظيم وصناعة المنتجات الطبية.