علوم الدار

سعيد الهاجري يبحث التعاون في الابتكار الدوائي وتوطين الصناعات الطبية

سعيد الهاجري خلال اللقاء بحضور فاطمة الكعبي (من المصدر)
11 فبراير 2026 01:10

دبي (الاتحاد)

في إطار ترسيخ مسؤولية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاستدامة الصحية وتحقيق الأمن الدوائي، عقد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، بحضور الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، سلسلة لقاءات على هامش معرض الصحة العالمي (2026 WHX) المنعقد في مدينة إكسبو دبي، مع مجموعة من شركات الأدوية العالمية لتعزيز التعاون في مجالات الابتكار الدوائي؛ بهدف ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية، بما يعزز التعاون في مجالات الابتكار الدوائي، وترقية النموذج الصيدلاني الوطني، واستدامة المنتجات الطبية، وتطوير القدرة الصناعية الدوائية الوطنية وتنافسيتها، وتشجيع الأبحاث التخصصية والدراسات التطويرية للمنتجات الطبية داخل دولة الإمارات.
وترسيخاً للشراكات الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية التقى معاليه، مع الدكتور أندري تيريخين، الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في الدولة والوفد المرافق له، حيث استعرض الجانبان مستجدات التعاون القائم بين البلدين في المجال الصحي والدوائي، وبحثا فرص تطوير الشراكات في مجالات البحث العلمي، وتبادل الخبرات، ونقل المعرفة، إلى جانب مناقشة عدد من المبادرات والمشاريع المبتكرة في الرعاية الصحية، واستشراف مشاريع مستقبلية تعزز هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الأمن الدوائي.
 وأكد معاليه أن هذه اللقاءات مع الشركاء الدوليين تعكس التزام دولة الإمارات، عبر مؤسسة الإمارات للدواء، بناء شراكات دولية فاعلة تسهم في دعم الابتكار، وتوطين الصناعات الدوائية الحيوية، وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في تطوير قطاع صحي متقدم، ومستدام، وقائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

