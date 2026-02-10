«الإمارات للخدمات الصحية» تطلق روبوتاً ينفّذ الفحوص في المناطق الجبلية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خدمات التصوير بالموجات فوق الصوتية الروبوتي، ضمن منظومة خدماتها التشخيصية المتقدمة، في خطوة نوعية تهدف إلى توحيد سير العمل، ورفع كفاءة الخدمة وتوسيع نطاق الوصول إلى الفحوص التخصصية، خصوصاً في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسية ذات التحديات التشغيلية، مثل المناطق الجبلية، التي قد يكون الوصول إلى الخدمات التخصصية محدوداً، لا سيما خلال الحالات الطارئة. ويأتي إطلاق هذه الخدمة، تماشياً مع مبادئ «عام الأسرة 2026»، عبر تعزيز نموذج رعاية صحية أكثر قرباً من الأسرة والمجتمع، يركّز على سهولة الوصول وسرعة التشخيص واستمرارية الرعاية، بما يدعم جودة الحياة، ويعزّز الطمأنينة الصحية لجميع أفراد الأسرة.

وتتيح الخدمة تنفيذ فحوص الموجات فوق الصوتية بمساعدة الروبوت مع تشغيل عن بُعد تحت إشراف متخصصين، بما يمكّن من توفير «الفحوص التخصصية في أي وقت وأي مكان»، وتقليص الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة، مع اهتمام خاص بالفئات الأكثر احتياجاً مثل كبار المواطنين والحوامل. وقالت الدكتورة أمينة الجسمي، مدير إدارة الأشعة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «يمثل إطلاق روبوت التصوير بالموجات فوق الصوتية خطوة عملية نحو تقليل الفجوة في الوصول للخدمات التخصصية، وتعزيز تجربة المتعاملين، بما ينسجم مع توجهات الدولة في عام الأسرة 2026، ويؤكد التزام المؤسسة بتقديم رعاية تشخيصية متقدمة أقرب إلى الأسرة وفي متناول الجميع».

وأضافت: «من المتوقع أن يسهم هذا الإطلاق في تعزيز وصول الخدمة إلى المناطق البعيدة والجبلية والمواقع ذات التحديات التشغيلية، وتسريع اتخاذ القرار التشخيصي، بما يدعم استمرارية الرعاية، إلى جانب تقليل الإحالات غير الضرورية عبر توفير دعم تخصصي أقرب للمريض، فضلاً عن تحسين تجربة المريض والأسرة من خلال تقديم خدمة أكثر سلاسة ومرونة». وأكدت أن المؤسسة، ملتزمة بتبني الحلول المبتكرة والذكية التي ترتقي بجودة الخدمات الصحية، وتدعم الرعاية الشاملة المتمحورة حول الإنسان والأسرة. من جهتها، أعلنت الدكتورة شمسة لوتاه، مدير إدارة الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن مبادرة «إكرام»، التي من المتوقع أن يستفيد منها نحو 40 ألف مستفيد سنوياً، وهي تُقدّم منظومة رقمية موحّدة لإجراءات الوفاة.