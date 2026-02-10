الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات وإيران تعقدان المشاورات السياسية في طهران

الإمارات وإيران تعقدان المشاورات السياسية في طهران
10 فبراير 2026 22:10

عُقدت الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة خارجية الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة طهران.
ترأست الاجتماع معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، ومعالي مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، وذلك بحضور سعادة خالد بالهول، سفير دولة الإمارات لدى إيران، وسعادة رضا عامري، سفير إيران لدى دولة الإمارات، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
ورحّب الجانبان بالمشاورات التي تعد فرصة لمناقشة مجموعة واسعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز المصالح المشتركة، بما يخدم البلدين والشعبين.

أخبار ذات صلة
انتخاب محمد سعيد الشحي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل
«الوطني الاتحادي» يوافق على توصيات سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية

كما استعرض الجانبان عدداً من الملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية، بما في ذلك آخر التطورات في المنطقة وتأثيراتها على السلم والأمن، والجهود المبذولة لمعالجتها.
واختُتمت المشاورات بالاتفاق على مواصلة التنسيق بشكل دوري ، وتفعيل اللجان الفنية المشتركة، بما يسهم في تسريع تنفيذ الاتفاقيات القائمة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون.
وخلال زيارتها إلى طهران، التقت معالي لانا نسيبة معالي عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، ونقلت له تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كما بحثت معه عدداً من القضايا ذات الصلة بالسلام والأمن الإقليميين.

المصدر: وام
الإمارات
إيران
طهران
مشاورات سياسية
وزارة الخارجية
لانا نسيبة
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اقتصاد
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اليوم 12:01
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
الرياضة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
اليوم 11:57
يسرا اللوزي
الترفيه
يسرا اللوزي في «كان ياما كان» برمضان
اليوم 11:52
أعضاء البرلمان العربي للطفل يعيشون «وهج الأصالة»
الترفيه
أعضاء البرلمان العربي للطفل يعيشون «وهج الأصالة»
اليوم 11:50
2338 لاعباً في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة غداً
الرياضة
2338 لاعباً في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة غداً
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©