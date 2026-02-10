الإمارات وإيران تعقدان المشاورات السياسية في طهران

عُقدت الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة خارجية الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة طهران.

ترأست الاجتماع معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، ومعالي مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، وذلك بحضور سعادة خالد بالهول، سفير دولة الإمارات لدى إيران، وسعادة رضا عامري، سفير إيران لدى دولة الإمارات، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

ورحّب الجانبان بالمشاورات التي تعد فرصة لمناقشة مجموعة واسعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز المصالح المشتركة، بما يخدم البلدين والشعبين.





كما استعرض الجانبان عدداً من الملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية، بما في ذلك آخر التطورات في المنطقة وتأثيراتها على السلم والأمن، والجهود المبذولة لمعالجتها.

واختُتمت المشاورات بالاتفاق على مواصلة التنسيق بشكل دوري ، وتفعيل اللجان الفنية المشتركة، بما يسهم في تسريع تنفيذ الاتفاقيات القائمة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون.

وخلال زيارتها إلى طهران، التقت معالي لانا نسيبة معالي عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، ونقلت له تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كما بحثت معه عدداً من القضايا ذات الصلة بالسلام والأمن الإقليميين.