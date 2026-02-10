الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«التعليم العالي» و«الموارد البشرية» تطلقان منصة «مهارات الإمارات»

«التعليم العالي» و«الموارد البشرية» تطلقان منصة «مهارات الإمارات»
11 فبراير 2026 01:11

دينا جوني (أبوظبي)

تُطلق وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، «منصة مهارات الإمارات»، خلال مؤتمر صحفي يُعقد في دبي، في خُطوة استراتيجية تهدف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة لبيانات المهارات وسوق العمل، بما يُعزّز جاهزية الطلبة، ويواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة.
وتعتمد المنصة الجديدة على جمع وتحليل البيانات من مختلف الجهات الحكومية، بما يشمل بيانات سوق العمل اللحظية والعمالية، إلى جانب بيانات الجامعات والبرامج الأكاديمية والمقررات الدراسية والطلبة، ما يتيح تكوين صورة شاملة ومحدّثة عن توجّهات التوظيف والمهارات المطلوبة في الدولة، ويوفّر مرجعاً معرفياً يدعم صُنّاع القرار في رسم السياسات التعليمية والتدريبية المبنية على البيانات.
وتُمثِّل المنصة أداة إرشادية للطلبة وأولياء الأمور على حد سواء، إذ تمكّنهم من دراسة الخيارات التعليمية والتخصصية وربطها بالفرص المهنية الحالية والمستقبلية، بما يساعد على اتخاذ قرارات تعليمية واعية قائمة على مؤشرات واقعية لاحتياجات سوق العمل، كما تتيح تحديد الوظائف والمهارات الأكثر طلباً خلال السنوات المقبلة، بما يعزّز مواءمة المسارات الأكاديمية مع أولويات التنمية الاقتصادية الوطنية.

مهارات الإمارات
الإمارات
وزارة الموارد البشرية والتوطين
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
منصة مهارات الإمارات
