الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة أبوظبي و«معاً» تفتتحان مبنى بتمويل مجتمعي مستدام لدعم المنح الدراسية

خلال افتتاح المبنى (من المصدر)
11 فبراير 2026 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
انتخاب محمد سعيد الشحي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل
شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات على عدة طرق

افتتحت جامعة أبوظبي، بالشراكة مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، مبنى بتمويل مجتمعي في منطقة المفرق، يهدف إلى توليد تمويل طويل الأجل للمنح الدراسية.
حضر حفل الافتتاح فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في الهيئة، والبروفيسور غسان عواد، مدير الجامعة، وسالم الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية في الجامعة. ويُجسّد المبنى، الذي تم تطويره بمساهمة إجمالية قدرها 9.5 مليون درهم وعلى مساحة تبلغ 4300 متر مربع، نموذجاً مبتكراً للمسؤولية الاجتماعية للشركات، يقوم على تحويل الأصول المجتمعية إلى مصادر إيرادات مستمرة يتم تخصيصها لتمويل المنح الدراسية للطلبة. ويضم المرفق 16 مكتباً، وأربعة مستودعات، وستة متاجر تجزئة، وسوبرماركت، وسيتم تأجيره لدعم النشاط التجاري المحلي، إلى جانب توليد تمويل مستدام وطويل الأمد لدعم تعليم أجيال المستقبل. ومن المتوقع، بعد التشغيل الكامل للمبادرة، أن تسهم في دعم ما يصل إلى 25 منحة دراسية كاملة أو أكثر من 40 منحة جزئية سنوياً، بما يعزِّز توسيع فرص الالتحاق بالتعليم العالي وتمكين الأجيال القادمة.
وقال البروفيسور غسان عواد: إن افتتاح المبنى يمثّل محطة مفصلية في تحويل المساهمات المجتمعية إلى فرص تعليمية مستدامة، وإن هذه المبادرة تعكس التزام جامعة أبوظبي بالنمو الشامل، والمسؤولية المجتمعية المشتركة، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات عبر شراكة مجتمعية فاعلة وهادفة.
من جانبه، قال عبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً: إن دعم ركيزة التعليم وتمكين الطلبة يترك أثراً عميقاً لا ينعكس على الفرد فحسب، بل يمتد ليشمل المجتمع بأكمله، من خلال إعداد قوى عاملة تتمتع بمهارات وقدرات استشرافية عالية، لافتاً إلى أن الشراكات هي جوهر عمل هيئة «معاً». وتندرج هذه المبادرة في إطار علامة «من المجتمع للمجتمع» التي أطلقتها هيئة «معاً»، بما يعزّز ثقافة العطاء في إمارة أبوظبي من خلال توحيد جهود الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وأفراد المجتمع لتحقيق أثر اجتماعي ملموس. كما تنسجم مع الأولويات الوطنية الهادفة إلى تمكين المجتمع، وتعزيز التعليم، ودعم التنمية المستدامة.

جامعة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
هيئة معاً للمساهمات المجتمعية
هيئة معاً
هيئة المساهمات المجتمعية
المساهمات المجتمعية
المنح الدراسية
المفرق
آخر الأخبار
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اقتصاد
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اليوم 12:01
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
الرياضة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
اليوم 11:57
يسرا اللوزي
الترفيه
يسرا اللوزي في «كان ياما كان» برمضان
اليوم 11:52
أعضاء البرلمان العربي للطفل يعيشون «وهج الأصالة»
الترفيه
أعضاء البرلمان العربي للطفل يعيشون «وهج الأصالة»
اليوم 11:50
2338 لاعباً في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة غداً
الرياضة
2338 لاعباً في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة غداً
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©