ملتقى الفجيرة الإعلامي ينظم ورشاً تخصصية لطلبة الجامعات

الفجيرة (الاتحاد)

نظم ملتقى الفجيرة الإعلامي، أمس، ورشاً توعوية متخصصة استهدفت طلبة الجامعات وكليات التقنية، ضمن جهود دعم إعداد الكفاءات الإعلامية الشابة، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات قطاع الإعلام الحديث.

وتناولت الورش موضوعي أخلاقيات الإعلام والمسؤولية المهنية في العصر الرقمي وصناعة «البودكاست» والصوتيات، حيث ركزت على تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية في النشر الرقمي، والتعريف بأساسيات إنتاج المحتوى الصوتي وأدوات تطويره وفق أفضل الممارسات الحديثة.

وأكد أكاديميون ومختصون، أن تنظيم الورش يسهم في تعزيز التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، ويدعم إعداد جيل إعلامي قادر على التعامل مع التحولات الرقمية بكفاءة ومهنية.

وعبر طلبة الإعلام المشاركون عن أهمية الورش في تطوير مهاراتهم العملية، وتعزيز جاهزيتهم لدخول سوق العمل الإعلامي.