الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ملتقى الفجيرة الإعلامي ينظم ورشاً تخصصية لطلبة الجامعات

خلال إحدى الورش
11 فبراير 2026 01:09

الفجيرة (الاتحاد)

نظم ملتقى الفجيرة الإعلامي، أمس، ورشاً توعوية متخصصة استهدفت طلبة الجامعات وكليات التقنية، ضمن جهود دعم إعداد الكفاءات الإعلامية الشابة، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات قطاع الإعلام الحديث.
وتناولت الورش موضوعي أخلاقيات الإعلام والمسؤولية المهنية في العصر الرقمي وصناعة «البودكاست» والصوتيات، حيث ركزت على تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية في النشر الرقمي، والتعريف بأساسيات إنتاج المحتوى الصوتي وأدوات تطويره وفق أفضل الممارسات الحديثة.
وأكد أكاديميون ومختصون، أن تنظيم الورش يسهم في تعزيز التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، ويدعم إعداد جيل إعلامي قادر على التعامل مع التحولات الرقمية بكفاءة ومهنية.
وعبر طلبة الإعلام المشاركون عن أهمية الورش في تطوير مهاراتهم العملية، وتعزيز جاهزيتهم لدخول سوق العمل الإعلامي.

ملتقى الفجيرة الإعلامي
الإمارات
الفجيرة
طلبة الجامعات والكليات
