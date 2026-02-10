الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة ورئيس فنلندا يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

10 فبراير 2026 22:28

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفخامة ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا، اليوم خلال اتصال هاتفي، مختلف مسارات التعاون التنموي والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه ودفعه إلى الأمام بما يعود بالخير على شعبيهما.
وأكد الجانبان، خلال الاتصال، الحرص المشترك على دفع العلاقات الإماراتية ـ الفنلندية نحو آفاق أرحب خاصة في مجالات الاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي بجانب الفضاء والابتكار والاستدامة وغيرها من المجالات التي تخدم الأولويات التنموية المشتركة للبلدين وتحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار.

كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس فنلندا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها مشددين على أهمية العمل من أجل تعزيز أسباب السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، وتسوية النزاعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية بما يصب في مصلحة الجميع، وذلك انطلاقاً من نهج البلدين الداعم للتعاون والسلام والتنمية في العالم.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
محمد بن زايد
فنلندا
اتصال هاتفي
ألكسندر ستوب
