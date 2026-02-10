الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«تنفيذي الشارقة» يوجّه بتفعيل نظام «مدى»

ولي عهد الشارقة خلال ترؤسه الاجتماع (وام)
11 فبراير 2026 01:11

الشارقة (وام)

ترأّس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم. بحث المجلس، خلال اجتماعه، خطط الإمارة التنموية وتنفيذها بالتنسيق بين كافة الجهات لتعزيز مستوى الحياة الكريمة ورفاهية العيش لمجتمع الإمارة بكافة شرائحه، واستمرار المبادرات النوعية التي تنفّذها الشارقة في خدمة الإنسان.
وأصدر المجلس قراراً بترقية يوسف عبيد أحمد الطنيجي، مدير إدارة الاشتراكات بصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، إلى درجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعيينه مديراً للصندوق.
واطّلع المجلس على نظام مدى لمحاكاة تجمُّع مياه الأمطار، الذي يوفر نماذج محاكاة دقيقة للتنبؤ بتأثيرات مياه الأمطار الغزيرة، ورسم خرائط تفصيلية لمسارات تدفق المياه في المناطق العمرانية والطبيعية، باستخدام مجموعة من التقنيات، منها نماذج الذكاء الاصطناعي، والبيانات الجغرافية، وتقنيات التوأم الرقمي ونماذج ثلاثية الأبعاد في محاكاة الأبنية والطرق والمياه المتشكلة.
ويُمثّل النظام خطوة استراتيجية في تعزيز التحول الرقمي، ودعم التخطيط الحضري، والارتقاء بالقدرات المتعلقة بإدارة الموارد والبنى التحتية بكفاءة عالية.
ووجّه المجلس بالعمل على تفعيل النظام بشكل أكبر، والاستفادة من كافة خصائصه ومميزاته التقنية، من خلال تضافر الجهات ذات العلاقة، والعمل ضمن منظومة متكاملة في التعامل مع الأحداث.
واطّلع المجلس على ردّ هيئة الطرق والمواصلات على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة «الهيئة»، والتي تأتي في إطار تعزيز العمل الحكومي، وخدمة المجتمع والقاطنين على أرض الشارقة، وبين الرد العمل على تنفيذ التوصيات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً لخطط وأهداف الإمارة. كما اطلع المجلس على تقرير إنجازات دائرة التنمية الاقتصادية خلال عام 2025، والذي عكس حجم النمو الاقتصادي في الإمارة، حيث ارتفعت كل من إيرادات الدائرة 11.4%‎، ونسبة الرخص الصادرة 34‎%، ورخص الأعمال7‎ ‎ %، والرخص الصناعية17‎ ‎ %، والشركات الوطنية الصادرة 12 %.

