«الأرصاد» ينظّم الورشة الإقليمية حول الترددات اللاسلكية

أبوظبي (وام)

انطلقت أمس الأول في أبوظبي، أعمال الورشة التدريبية الإقليمية حول مسائل الترددات اللاسلكية للدول العربية، التي ينظمها المركز الوطني للأرصاد برعاية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتستمر يومين، بمشاركة واسعة من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وخبراء الأرصاد الجوية والاتصالات من مختلف الدول العربية. وأكد الدكتور عبد الله أحمد المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مدير عام المركز، أن حماية المجال الترددي تمثّل أحد المرتكزات الاستراتيجية الأساسية لاستدامة منظومة الرصد العالمية.

وأوضح أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تضطلع بدور محوري، بوصفها الجهة الدولية المعنية بحماية منظومة الأرض وخدمات الطقس والمناخ، مؤكداً أن أي تداخل أو فقدان للترددات المخصصة للأرصاد، ينعكس مباشرة على دقة التنبؤات والإنذارات المبكرة، وعلى قدرة الدول في حماية الأرواح والممتلكات، ودعم مسارات التنمية المستدامة.