راشد النعيمي: «تعداد عجمان» مشروع استراتيجي يدعم التنمية

عجمان (وام)

ترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ورئيس اللجنة العليا للتعداد السكاني لإمارة عجمان، الاجتماع الأول للجنة الذي عُقد أمس في مبنى الجهات الحكومية، بحضور عدد من مدراء العموم.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال الاجتماع، أنّ تعداد عجمان 2027 يشكل مشروعاً استراتيجياً يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة، مشيراً إلى أنّ توفر بيانات إحصائية دقيقة ومحدثة يمثل أساساً لاتخاذ القرارات السليمة، واستشراف الاحتياجات المستقبلية، وتحقيق التكامل بين الخطط التنموية.

وأوضحت الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المديرة العام لمركز عجمان للإحصاء، أن تعداد عجمان يعتمد على منهجية إحصائية حديثة تقوم على التكامل بين السجلات الإدارية والتقنيات الذكية، بما يتيح إنتاج بيانات ومؤشرات إحصائية آنية وموثوقة، مؤكدة أن المركز يعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في التحول الإحصائي الرقمي، وضمان جودة البيانات الإحصائية في جميع مراحل التعداد، من الجمع والمعالجة وحتى نشر النتائج.