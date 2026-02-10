شراكة استراتيجية بين «التمكين الحكومي» و«إنسيبشن»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي وشركة «إنسيبشن» التابعة لمجموعة G42 شراكة استراتيجية جديدة تهدف إلى دفع عجلة التحول الرقمي في حكومة أبوظبي ورؤيتها الطموحة لتصبح أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم بحلول عام 2027. وتعمل الجهتان على تطوير ونشر حلول ذكاء اصطناعي متقدمة، تسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة وسرعة الاستجابة في العمليات الحكومية.

ترتكز هذه الشراكة على تقديم حزمة (In)Government، وهي مجموعة حلول متكاملة مصممة لإعادة ابتكار وظائف الدعم والعمليات في الجهات الحكومية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وتركز المرحلة الأولى على مجالي المشتريات والموارد البشرية، لتتوسع تدريجياً نحو مجالات أخرى لاحقاً.

وقال وسام لوتاه، المدير العام في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي: «تمثل شراكتنا مع (إنسيبشن) خطوة محورية في رحلتنا لتحقيق هدفنا كأول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم. وتتمحور هذه الشراكة حول مفهوم إعادة هيكلة المجالات، من خلال طرح سؤال أساسي، وهو: كيف يمكننا بناء الوظائف لو بدأنا اليوم من الصفر باستخدام الذكاء الاصطناعي؟».

وأضاف: «تزيد هذه الشراكة التزامنا بتحقيق المزيد من الإنجازات القائمة على رفع كفاءة العمل، وبناء منظومة رقمية شاملة مدعومة بالبيانات، تسهّل على الجهات الحكومية في أبوظبي تقديم خدماتها بشكل يحقق قيمة عالية وأثراً ملموساً على المجتمع».

وتوفر خدمة المشتريات (In)Procurement، تحولاً كاملاً لدورة الأعمال من تسجيل الموردين إلى تحليلات العقود، وتشمل العديد من المزايا بما في ذلك أتمتة التسجيل بشكل كامل، ومساعد مشتريات افتراضي لتنفيذ الطلبات المتكررة، وأدوات ذكية لإنشاء طلبات العروض (RFP)، بالإضافة إلى مساعدين تفاوضيين يعملون بالذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الخدمة إلى تبسيط عمليات الشراء، وتوفير رؤية فورية للطلب والأداء.

وتدعم خدمة الموارد البشرية مركز «مواهب» التابع لدائرة التمكين الحكومي، بالاستفادة من منصة تمكين المواهب الخاصة بشركة «إنسيبشن»، من خلال نظام تطبيقي يتماشى مع متطلبات سوق العمل. ويستخدم النظام بيانات الباحثين عن عمل ويربطها ببيانات الوظائف المتوافرة لتطوير محرك البحث بطريقة تضمن المواءمة التلقائية والمستدامة بين الكفاءات الوطنية والفرص الوظيفية المناسبة.

وتعمل دائرة التمكين الحكومي حالياً على تطوير أكثر من 200 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي عبر الجهات الحكومية، حيث يتم تطبيق أكثر من 100 حالة ضمن استراتيجية التحول نحو حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تسهم خدمة المشتريات في تفعيل نحو 25 حالة استخدام، فيما توفر خدمة الموارد البشرية ما لا يقل عن 10 حالات.

بدوره، قال أشيش إيبي كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنسيبشن»: «نفخر بالشراكة مع دائرة التمكين الحكومي وحكومة أبوظبي للعمل معاً على توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي التطبيقي لتعزيز الأداء في مختلف المجالات. وقد صُمِّمت حزمة (In)Government Suite لإحداث أثر ملموس وإيجابي على الجهات الحكومية، من خلال تحسين الإنتاجية، وتمكين اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، وتعزيز آليات تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين. كما تُعد هذه الحزمة شاهداً على كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي بمسؤولية لمعالجة التحديات المعقدة، ودعم رؤية حكومة أبوظبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار، مع جعل الذكاء الاصطناعي حجر الأساس لذلك».

تعزز هذه الشراكة جهود دائرة التمكين الحكومي- أبوظبي نحو «إعادة هيكلة المجالات»، وهو مفهوم يهدف إلى إعادة بناء العمليات الحكومية من الصفر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي، بما يشمل التقنيات والبيانات ونماذج التشغيل وإعادة تأهيل الكفاءات. ويعد هذا المفهوم من المبادرات الرئيسية لتحقيق أهداف استراتيجية التحول نحو حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي.