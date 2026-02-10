الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«جامعة خليفة» تستضيف اجتماع مجلس توجيه التعاون الأكاديمي الإماراتي الياباني

إبراهيم الحجري
11 فبراير 2026 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومعهد اليابان لاقتصاديات الطاقة في أبوظبي الاجتماع السنوي لمجلس توجيه التعاون الأكاديمي الإماراتي الياباني، ما يعزّز الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين الدولتين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ورحّب البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة بالوفد الياباني الذي ضم الدكتور تاتسويا تيرازاوا، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد اليابان لاقتصاديات الطاقة وتوكويا كاناموري، المدير الإداري لمركز اليابان للتعاون الدولي في أبوظبي، والدكتور أتسوشي ياماشيتا، أستاذ بقسم الإنسان الدراسات البيئية الهندسية والإنسان بجامعة طوكيو، والدكتورة شينيا أوتوسوكا، أستاذة بقسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية بمعهد كيوشو للتكنولوجيا، وشيرو موراكاوا، مدير إدارة أول لمجموعة الهندسة المدنية في شركة «نيكين سيكي ليمتد» والرئيس التنفيذي لجمعية السدود البحرية العكسية اليابانية.
كما حضر الاجتماع البروفيسور صموئيل ماو، مدير معهد أسباير لبحوث الاستدامة في جامعة خليفة والدكتور يوكاري ياماشيتا، المدير الإداري في معهد اليابان لاقتصاديات الطاقة والدكتور أشرف النجداوي، نائب الرئيس للعلاقات الخارجية ورئيس الهيئة الإدارية في جامعة خليفة، والعديد من أعضاء الهيئة الأكاديمية.
وقال البروفيسور إبراهيم الحجري، إن الشراكة مع اليابان تعكس مدى التزام جامعة خليفة بدفع البحوث عالية الأثر، والتي تدعم أجندة الابتكار على المدى البعيد في الإمارات، ونسهم من خلال جمع أبرز الباحثين والشركاء من القطاع الصناعي وصناع السياسات من كلتا الدولتين، في تعزيز منظومة تعاونية لتسريع حركة الاكتشافات العلمية، وتقديم حلول عملية.
وقرر المجلس خلال الاجتماع تنظيم ورشة بحثية ثنائية وإطلاق برنامج للتبادل الطلابي لعام 2026.
واستعرضت الفرق البحثية من جامعة خليفة والمؤسسات الشريكة من اليابان، خلال الاجتماع، صور التقدم الهائل الذي تحقق في المجالات الاستراتيجية، وشمل ذلك عرضاً لأحدث التطورات في مجال الروبوتات.
وتطرقت مناقشات الاجتماع أيضاً إلى التوسع في البحوث متعددة الاختصاصات ذات التأثير العميق وزيادة عروض المنح الأكاديمية المشتركة، وتحسين مستويات تنقب الباحثين والطلبة، إضافة إلى تعزيز آليات التبادل المستدام للمعرفة.
كما سلّط الاجتماع الضوء على تعميق التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

