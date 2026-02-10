رئيس مجلس القضاء المصري يثمن الروابط التاريخية الوثيقة مع الإمارات

القاهرة (وام)

ثمن المستشار عاصم الغايش، رئيس مجلس القضاء الأعلى في جمهورية مصر العربية عمق الروابط التاريخية والتعاون الوثيق مع دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في ترسيخ قيم العدالة، وتعزيز التنسيق والتكامل القضائي. جاء ذلك خلال استقباله وفداً قضائياً رفيع المستوى برئاسة معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون في المجال القضائي، وتطوير آليات العمل، وتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات، بما يسهم في دعم المنظومات القضائية، وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.