الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس مجلس القضاء المصري يثمن الروابط التاريخية الوثيقة مع الإمارات

عاصم الغايش لدى استقباله الوفد القضائي الإماراتي برئاسة محمد البادي الظاهري (وام)
11 فبراير 2026 01:10

القاهرة (وام)

أخبار ذات صلة
انتخاب محمد سعيد الشحي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل
«الوطني الاتحادي» يوافق على توصيات سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية

ثمن المستشار عاصم الغايش، رئيس مجلس القضاء الأعلى في جمهورية مصر العربية عمق الروابط التاريخية والتعاون الوثيق مع دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في ترسيخ قيم العدالة، وتعزيز التنسيق والتكامل القضائي. جاء ذلك خلال استقباله وفداً قضائياً رفيع المستوى برئاسة معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا.
وبحث الجانبان تعزيز التعاون في المجال القضائي، وتطوير آليات العمل، وتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات، بما يسهم في دعم المنظومات القضائية، وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.

مجلس القضاء
الإمارات
مصر
الإمارات ومصر
القضاء المصري
المحكمة الاتحادية العليا
محمد حمد البادي
التعاون القضائي
آخر الأخبار
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اقتصاد
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اليوم 12:01
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
الرياضة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
اليوم 11:57
يسرا اللوزي
الترفيه
يسرا اللوزي في «كان ياما كان» برمضان
اليوم 11:52
أعضاء البرلمان العربي للطفل يعيشون «وهج الأصالة»
الترفيه
أعضاء البرلمان العربي للطفل يعيشون «وهج الأصالة»
اليوم 11:50
2338 لاعباً في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة غداً
الرياضة
2338 لاعباً في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة غداً
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©