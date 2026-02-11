الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
محمد بن راشد: مطار دبي الدولي.. عصب الحياة في دبي

محمد بن راشد: مطار دبي الدولي.. عصب الحياة في دبي
11 فبراير 2026 08:46

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن مطار دبي الدولي عصب الحياة في دبي.

 

وقال سموّه عبر حسابه على منصة «إكس»: «مطار دبي الدولي.. عصب الحياة في دبي.. استقبل خلال العام 2025 أكثر من 95 مليون مسافر ليكون المطار الأكثر ازدحاماً بحركة المسافرين الدوليين في العالم..
مطار دبي الدولي مدرسة في جودة التعامل والخدمات، حيث استقبل المطار خلال العام 454 ألف رحلة، وبلغ متوسط وقت الانتظار لإجراءات الوصول لـ98.8% من المسافرين أقل من 15 دقيقة فقط.

فخور بخدماته.. فخور بفريقه الذي يقوده أحمد بن سعيد آل مكتوم منذ عقود بكل احترافية.. وفخور بمعدلات نموّه الاستثنائية.. 

محمد بن راشد مهنئاً هند بنت مكتوم بعيد ميلادها: كل عام وأنتِ أجمل أيامي
محمد بن راشد: مطار دبي الدولي مدرسة في جودة التعامل والخدمات

حفظ الله الإمارات.. وأدام عزها ومجدها ونجاحها».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
دبي
مطار دبي الدولي
