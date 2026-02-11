سيف بن زايد يشهد منافسات اليوم الرابع من "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في ميدان الروية بدبي منافسات اليوم الرابع من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية في دورته السابعة «سوات 2026»، بمشاركة 109 فرق من الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية تمثِّل 48 دولة من مختلف قارات العالم.

وقال سموه عبر منصة إكس: "شهدتُ في ميدان الروية بدبي منافسات اليوم الرابع من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية في دورته السابعة «سوات 2026»، بمشاركة 109 فرق من الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية تمثِّل 48 دولة من مختلف قارات العالم، في تجمُّعٍ عالمي يُجسِّد أعلى معايير الاحتراف في العمل الشرطي. وقد عكست التحديات والتكتيكات المتقدمة مستوياتٍ عالية من الجاهزية والدقة والقدرة على إدارة سيناريوهات عملياتية معقّدة، بما يعزِّز تبادل الخبرات ورفع كفاءة المنظومات الأمنية والشرطية. أشكرُ جهود الأخ عبدالله خليفة المري، وفِرق العمل كافة، على التنظيم الاحترافي المتميز، وأبارك للفرق الفائزة، متمنياً لجميع المشاركين دوام التوفيق في أداء رسالتهم النبيلة وحماية أمن المجتمعات واستقرار الأوطان".

