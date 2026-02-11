الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الموارد البشرية": إغلاق 230 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي لترويجها خدمات من دون ترخيص

«الموارد البشرية والتوطين»
11 فبراير 2026 15:19

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إغلاق 230 حسابا تروج لخدمات العمالة المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي، بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ، وذلك بعد التأكد من عدم حصول أصحاب هذه الحسابات على التراخيص اللازمة من الوزارة وعدم تبعيتها لأي من المكاتب المرخصة لمزاولة نشاط استقدام هذه الفئة من العمالة مما يشكل مخالفة صريحة لقانون عمال الخدمة المساعدة.
وأكدت الوزارة على الرقابة الصارمة التي تفرضها على الجهات التي تقدم خدمات استقدام العمالة المساعدة عبر منظومة رقابية ميدانية ورقمية بما يحفظ الحقوق القانونية لجميع الأطراف المعنية، وتوفير خدمات رائدة وتنافسية لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة.

وثمنت الوزارة جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وتعاونهما في إغلاق الحسابات غير القانونية التي تروج لخدمات العمالة المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي يوحد الجهود الحكومية للتصدي لمثل هذه الحسابات.

ودعت الوزارة في بيان لها أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة في الدولة إلى التأكد من التعامل مع المكاتب المرخصة لاستقدام العمالة المساعدة والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية وإعلانات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة من خلال التواصل على الرقم 600590000 أو الاطلاع على قائمة المكاتب المرخصة على الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae .

 

أخبار ذات صلة
تخفيض ساعات العمل للموظفين في القطاع الخاص خلال شهر رمضان
«الموارد البشرية والتوطين» تُطلق موقعها الإلكتروني بحلة جديدة

وحذرت الوزارة من العواقب القانونية والنتائج السلبية التي يتعرض لها أصحاب العمل نتيجة التعامل مع المكاتب غير المرخصة لاستقدام العمالة المساعدة، وضياع حقوقهم القانونية، فيما عدا مخاطر عدم امتثال غير المرخصين للإجراءات القانونية مثل الفحص الطبي، وحسن السيرة والسلوك ما يشكل مخاطر جسيمة على الأسرة.

 

تمتاز مكاتب استقدام العمالة المرخصة في الدولة، بمعايير جودة الخدمات، وتعمل وفق شروط وضوابط محددة، إضافة لالتزامها بالأسعار ضمن باقات توفر من خلالها العمالة الجاهزة والمدربة والمؤهلة للخدمات المطلوبة والقادرة على التعامل مع الاسر بشكل آمن وصحي.

 

 

 
 
 
 
 

المصدر: وام
الموارد البشرية والتوطين
وزارة الموارد البشرية والتوطين
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
اليوم 20:03
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
اليوم 19:46
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
الرياضة
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
اليوم 19:15
«غرفة دبي» تدعم توسع أعمال «تمور البركة» في السوق الإندونيسية
اقتصاد
«غرفة دبي» تدعم توسع أعمال «تمور البركة» في السوق الإندونيسية
اليوم 19:09
«الإمارات للتنمية المتوازنة» يستعرض مبادراته ومشاريعه بألعاب الماسترز
الرياضة
«الإمارات للتنمية المتوازنة» يستعرض مبادراته ومشاريعه بألعاب الماسترز
اليوم 19:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©