سيف بن زايد يلتقي أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب

سيف بن زايد يلتقي أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب
11 فبراير 2026 17:25

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي الدكتور محمد بن علي كومان، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب.
وكتب سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «التقيتُ معالي الدكتور محمد بن علي كومان، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، حيث استعرضنا مستجدات المشهدين الإقليمي والدولي وانعكاساتهما على أمن المنطقة، وبحثنا سُبل الارتقاء بمنظومة العمل الأمني العربي في مواجهة التحديات المتسارعة. وأكدنا أن تكامل الجهود وتوحيد الرؤى يمثلان الركيزة الأساسية لترسيخ الطمأنينة وصون استقرار مجتمعاتنا العربية وصناعة غدٍ أكثر أمناً وازدهاراً لأوطاننا».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
