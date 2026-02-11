الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور السحب المنخفضة شرقاً، ويصبح رطباً ليلاً وصباح الجمعة، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز في بيانه اليوم بشأن حالة الطقس أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، وقد تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي وبحر عُمان خفيفاً.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 18 85 20

دبي 32 21 90 20

الشارقة 32 17 90 20

عجمان 28 19 90 40

أم القيوين 29 15 90 35

رأس الخيمة 32 16 85 20

الفجيرة 26 20 80 40

العـين 30 18 75 20

ليوا 34 15 55 15

الرويس 32 16 70 15

السلع 33 15 75 15

دلـمـا 28 19 85 30

طنب الكبرى / الصغرى 25 20 85 45

أبو موسى 25 20 85 45