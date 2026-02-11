الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس المتوقع غداً في الإمارات

الطقس المتوقع غداً في الإمارات
11 فبراير 2026 17:42

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور السحب المنخفضة شرقاً، ويصبح رطباً ليلاً وصباح الجمعة، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز في بيانه اليوم بشأن حالة الطقس أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، وقد تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي وبحر عُمان خفيفاً.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 18 85 20

دبي 32 21 90 20

الشارقة 32 17 90 20

عجمان 28 19 90 40

أم القيوين 29 15 90 35

رأس الخيمة 32 16 85 20

الفجيرة 26 20 80 40

العـين 30 18 75 20

ليوا 34 15 55 15

الرويس 32 16 70 15

السلع 33 15 75 15

دلـمـا 28 19 85 30

طنب الكبرى / الصغرى 25 20 85 45

أبو موسى 25 20 85 45

المصدر: وام
