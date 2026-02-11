سعود بن صقر ومحمد بن سعود يعزيان في وفاة مريم أبو ليلة

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها مريم علي أبو ليلة.

وأعرب سموه، خلال تقديمه واجب العزاء في منطقة الظيت برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

وقدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها مريم علي أبو ليلة.

وأعرب سموه، خلال تقديمه واجب العزاء، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة.

ورافق سموه، الشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.