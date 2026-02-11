حاكم رأس الخيمة يستقبل محافظ إقليم أوليانوفسك في روسيا الاتحادية

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصر سموّه بمدينة صقر بن محمد، سعادة أليكسي روسكيخ، محافظ إقليم أوليانوفسك في روسيا الاتحادية، والوفد المرافق له.





ورحّب سموه بسعادة أليكسي روسكيخ، مؤكداً متانة العلاقات الثنائية التي تجمع إمارة رأس الخيمة وروسيا الاتحادية، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الصعد وتم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





وأكد سموه حرص إمارة رأس الخيمة على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، واستكشاف الفرص الجديدة التي تخدم المصالح المشتركة، وتفتح آفاقاً أوسع للاستثمار والشراكات الاستراتيجية، بما يدعم مسيرة التطور والنماء لدى كلا الجانبين.





من جانبه، أعرب معالي أليكسي روسكيخ عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص بلاده على توطيد علاقات التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة رأس الخيمة، وأشاد بالدور الريادي والمكانة الرفيعة التي تحظى بها الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.