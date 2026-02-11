الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منصور بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لمنظومة جامعة «Rush» الطبية

منصور بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لمنظومة جامعة «Rush» الطبية
11 فبراير 2026 19:52

أكّد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الأنظمة الصحية الأكاديمية الرائدة عالمياً، لاسيما تلك التي ترتكز على البحث العلمي والتعليم الطبي المتخصص، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات ومعايير سلامة المرضى، إلى جانب بناء وتأهيل الكفاءات الطبية وفق أفضل الممارسات الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء سموّه الدكتور عمر لطيف، الرئيس التنفيذي لمنظومة جامعة «Rush» الطبية في شيكاغو، وذلك على هامش فعاليات معرض الصحة العالمي - دبي 2026، بحضور سعادة الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، وسعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ «دبي الصحية» مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وبحث اللقاء سبل توسيع مجالات التعاون في التعليم الطبي والبحوث السريرية، وتبادل الخبرات في تطوير البرامج التدريبية التخصصية، إلى جانب مناقشة أفضل النماذج العالمية في إدارة الأنظمة الصحية الأكاديمية، بما يدعم توجهات دبي في بناء منظومة صحية متكاملة تجمع بين التميز السريري والبحث العلمي والتعليم الطبي.

وأكد سموّ نائب رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، أن دبي تواصل تطوير قطاعها الصحي وفق رؤية شاملة تركز على الابتكار والاستدامة وتعزيز الشراكات الدولية النوعية، مشيراً إلى أن التعاون مع مؤسسات أكاديمية طبية مرموقة يسهم في نقل المعرفة، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وترسيخ ثقافة الجودة وسلامة المرضى ضمن مختلف مكونات المنظومة الصحية.

وتُصنّف منظومة جامعة «Rush» الطبية ضمن أفضل الأنظمة الصحية الأكاديمية في الولايات المتحدة من حيث الجودة ونتائج المرضى ومعايير السلامة، حيث حصلت على تقييمات مرتفعة من جهات رقابية متخصصة، كما تحتل مراكز متقدمة في عدد من التخصصات، من بينها طب العظام والأعصاب وأمراض القلب، ما يعكس خبرتها الواسعة وريادتها في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة المدعومة بالبحث العلمي والتعليم الطبي.

ويأتي اللقاء في إطار حرص دبي على توسيع شبكة علاقاتها مع أبرز المؤسسات الصحية العالمية، وتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً وعالمياً للتميز الطبي والتعليم والبحث الصحي.

 

المصدر: وام
منصور بن محمد
منصور بن محمد بن راشد
دبي الصحية
دبي
الرعاية الصحية
