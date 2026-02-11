الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن زايد وذياب بن محمد بن زايد يشهدان جانباً من فعاليات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026

11 فبراير 2026 21:12

شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، جانبا من فعاليات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، التي تستمر في مواقع عدة في الإمارة حتى 15 فبراير 2026.

واطلع سموهما، خلال زيارتهما للفعاليات في مركز أدنيك أبوظبي، على المنافسات المتنوعة للألعاب، ولا سيما مسابقات رياضة الشطرنج بفئاتها المختلفة، مشيدين بمهارات المتنافسين، التي اتسمت بمستوى عال من التركيز والتخطيط الاستراتيجي، ما يعكس المكانة المتنامية للرياضات الذهنية.

وأكد سموهما، خلال زيارتهما منطقة المنظمين، دعم القيادة لمثل هذه الفعاليات الرياضية الدولية، وتعزيز حضورها ضمن الأجندة الرياضية للإمارة.

وأشاد سموّهما بالتميُّز التنظيمي للمنافسات، وبالتنوُّع الذي يشهده برنامج الألعاب، ما يرسِّخ مكانة أبوظبي منصةً عالميةً لاستضافة الفعاليات الرياضية متعددة الألعاب، وقدرتها على توفير بيئة تنافسية متكاملة تلبّي أعلى المعايير الدولية.

المصدر: وام
نهيان بن زايد
ذياب بن محمد بن زايد
ألعاب الماسترز
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
أبوظبي
