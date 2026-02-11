الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة وولي عهده

رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة وولي عهده
11 فبراير 2026 22:58

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

وتبادل سموهما، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، الأحاديث الأخوية الودية، كما بحثا عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطن والمستهدفات التنموية التي تسهم في تعزيز مسيرة البلاد المباركة ومكتسباتها الوطنية.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

 

المصدر: وام
