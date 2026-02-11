الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الموارد البشرية والتوطين» تُطلق موقعها الإلكتروني بحلة جديدة

موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين بحلته الجديدة
12 فبراير 2026 01:51

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة www.mohre.gov.ae، بما يلبي المتطلبات المتسارعة لسوق العمل الإماراتي، ويعزّز من كفاءة وصول المتعاملين ويدعم استراتيجية الوزارة في تقديم الخدمات وتنافسيتها.
ويتميّز الموقع الإلكتروني الجديد، بكونه منصة تفاعلية شاملة، بواجهة واضحة وسلسة، تتيح مجموعة واسعة من الخدمات، والمعلومات والإحصاءات، كما يوفّر الموقع قنوات تواصل متكاملة، وأدوات الدعم اللازمة للمتعاملين، بما يعزّز من مستوى رضاهم، ويدعم جهود الوزارة ومبادراتها المبتكرة، لتحقيق الأهداف الحكومية في التحول الرقمي للخدمات، وريادة دولة الإمارات في الخدمات الحكومية، ومتطلبات برنامج تصفير البيروقراطية، إضافة إلى انسجامه مع الأهداف الطموحة لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، ودعم متطلبات ريادة الأعمال في الدولة.
وتم تصميم الموقع وفقاً لأعلى معايير الابتكار، والتنافسية، بما يحقق الشمولية والمرونة في تقديم الخدمات لجميع فئات المستخدمين، كما أنه يواكب احتياجات المتعاملين من خلال واجهة خدمات مبتكرة، توفر هيكلة واضحة للمحتوى، وتجربة استخدام محسنة.
وينسجم التصميم الجديد للموقع، مع التصميم الموحد للمواقع الإلكترونية لجهات الحكومة الاتحادية، وتمت برمجته وفقاً لأحدث معايير النفاذية وكفاءة الوصول إلى كافة أفراد المجتمع، كما يعزّز الشمولية الرقمية، من خلال التجربة الفريدة التي يقدمها لأصحاب الهمم، وكبار المواطنين والمقيمين من المتعاملين، وجميع فئات المجتمع، ما يجعله مبادرة رائدة تنضم لباقة المبادرات الرقمية الواسعة في الوزارة.
وشهد الموقع إعادة هيكلة شاملة للمحتوى والأقسام، حيث تم تنظيم المعلومات والخدمات بطريقة تفاعلية مرنة تراعي احتياجات المستخدم وتمنحه تجربة أكثر وضوحاً وسلاسة، ما يعزّز من كفاءة التصفح ويقلّل من الوقت المستغرق للوصول إلى الخدمة المطلوبة.

وزارة الموارد البشرية والتوطين
الإمارات
الموقع الإلكتروني
الموقع الإلكتروني الجديد
سوق العمل
سوق العمل في الإمارات
الخدمات الرقمية
الخدمات الحكومية
الخدمات الحكومية الإلكترونية
