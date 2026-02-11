الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اتفاقية بين «دبي الصحية» ومبادرة «DNDi»

مسؤولو الجانبين عقب توقيع الاتفاقية (من المصدر)
12 فبراير 2026 01:50

دبي (الاتحاد)

وقعت «دبي الصحية» اتفاقية تعاون مع «مبادرة أدوية للأمراض المُهمَلة (DNDi)».
وقع الاتفاقية الدكتورة حنان السويدي، نائب المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في «دبي الصحية» ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، والدكتور لويس بيزارو، المدير التنفيذي لمبادرة «أدوية للأمراض المُهمَلة»، بحضور نيكولا نيمتشينو، سفير جمهورية فرنسا لدى دولة الإمارات وتي هانه كاو، مدير العلاقات الخارجية لمبادرة «أدوية للأمراض المُهمَلة».
وبموجب الاتفاقية، ستشارك جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ذراع التعلّم والاكتشاف في «دبي الصحية» في البرامج التي تقودها مبادرة «أدوية للأمراض المُهمَلة»، التي تشمل العمل الميداني وأنشطة البحث السريري في كلٍ من أفريقيا وآسيا، حيث توفّر هذه البرامج للطلبة خبرة عملية مباشرة في التعامل مع المرضى المصابين بالأمراض المُهمَلة، إلى جانب الاطلاع على مختلف مراحل تطوير الأدوية ومنظومات تقديم خدمات الصحة العامة، إضافة إلى مساهمة خبراء المبادرة في البرامج الأكاديمية للجامعة، بما يدعم التبادل الأكاديمي والمهني بين الجانبين.
 وقال الدكتور لويس بيزارو: «تُشكل الأمراض المُهمَلة تحدياً عالمياً بالغ الأهمية، نظراً لتأثيرها على الفئات الأكثر ضعفاً في العالم، والتي غالباً ما يتم تجاهلها في نماذج البحث التقليدية، ومن خلال هذه الشراكة مع «دبي الصحية»، نهدف إلى الدفع بمسيرة التقدم العلمي، والمساهمة في إعداد جيل جديد من قادة الصحة العالمية قادر على تقديم حلول صحية أكثر استدامة».
بدورها، قالت الدكتورة حنان السويدي: «تمثل هذه الشراكة خطوة نوعية في مسيرة إعداد طلبتنا وتمكين باحثينا من التعامل مع أكثر التحديات الصحية العالمية إلحاحاً وتعقيداً، إذ تتيح لهم فرصاً مباشرة للتفاعل مع تجارب واقعية في مجالات تطوير الأدوية الموجّهة للأمراض المُهمَلة، إلى جانب تعزيز منظومة البحث العلمي».

دبي الصحية
دبي
الإمارات
معرض الصحة العالمي
الرعاية الصحية
