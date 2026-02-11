«صحة دبي» تكشف عن «رادار مخاطر»

دبي (الاتحاد)

تستعرض هيئة الصحة في دبي، خلال مشاركتها في معرض الصحة العالمي 2026، أحدث ابتكاراتها الرقمية في مجال تحسين خدمة المتعاملين، وذلك من خلال الكشف عن نظام «رادار» المخاطر لمركز الاتصال المدعم بالذكاء الاصطناعي، الذي يُعد نقلة نوعية في آليات مراقبة جودة الخدمات والتفاعل مع المتعاملين وإسعادهم.

وقالت فاطمة الخاجة، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي، مدير إدارة سعادة المتعاملين في هيئة الصحة في دبي: يعكس إطلاق نظام رادار المخاطر المدعم بالذكاء الاصطناعي، التزام «الهيئة» بتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز جودة الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين. لقد أصبحنا قادرين اليوم على التدخل الاستباقي ومعالجة التحديات قبل أن تتطوّر.