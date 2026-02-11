طحنون بن زايد يبحث تطورات الذكاء الاصطناعي مع «ميتا»

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، دينا باول، رئيسة شركة ميتا ونائبة رئيس مجلس الإدارة، وألكسندر وانغ، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي، ودانيال غروس، الشريك في قيادة مبادرة الحوسبة في ميتا.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «التقيت بدينا باول، رئيسة شركة ميتا ونائبة رئيس مجلس الإدارة، وألكسندر وانغ، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي، ودانيال غروس، الشريك في قيادة مبادرة الحوسبة في ميتا، حيث ناقشنا تطورات الذكاء الاصطناعي ودوره المتنامي في دعم مختلف القطاعات. تبادلنا وجهات النظر حول الشراكة بين أبوظبي وميتا، واستعرضنا فرص التعاون المستقبلية التي تسهم في تطوير منظومات الابتكار وتعزيز الاستفادة المستدامة من التقنيات المتقدمة».