جامعة عجمان تطلق «مركز التعليم التنفيذي»

عجمان (الاتحاد)

نظمت جامعة عجمان «ندوة التعليم التنفيذي» في دبي، بمشاركة أكثر من 200 من كبار التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة وقادة القطاع العام.

وشهدت الندوة الإطلاق الرسمي لمركز جامعة عجمان للتعليم التنفيذي.

وفي كلمته خلال الندوة، تحدث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، عن المتطلبات المتغيرة للقادة مع مضي دولة الإمارات قدماً في أجندة اقتصاد المستقبل، مشدداً على أن التكيف، والتفكير الاستشرافي، والقدرة على اتخاذ قرارات مدروسة سمات قيادية أساسية في بيئة تشهد تغييرات سريعة وتحولات تكنولوجية وترابطاً عالمياً.

كما أكد معاليه أن التنافسية الاقتصادية تعتمد على قادة قادرين على اتخاذ قرارات مستنيرة بثقة، وترجمة الطموحات الوطنية طويلة المدى إلى تنفيذ عملي على المستوى المؤسسي.