علوم الدار

صالح الشرقي يشيد بنجاح ملتقى الفجيرة الإعلامي ويؤكد أهمية استمراره وتطوير مخرجاته

صالح الشرقي يشيد بنجاح ملتقى الفجيرة الإعلامي ويؤكد أهمية استمراره وتطوير مخرجاته
12 فبراير 2026 01:50

الفجيرة (وام)

أشاد الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، بالنجاح الذي حققته فعاليات ملتقى الفجيرة الإعلامي، وما شهدته جلساته من حضور نوعي ومشاركة فاعلة من نخبة الإعلاميين والخبراء وصنّاع المحتوى، مؤكداً أن الملتقى رسّخ مكانته منصة وطنية للحوار المسؤول وتبادل الخبرات في قضايا الإعلام الجديد وتحولاته المتسارعة.
ونوّه بأن الملتقى عكس مستوى رفيعاً من التنظيم والمحتوى، مشيداً بثراء الطروحات التي قدّمها المشاركون، وبعمق النقاشات التي أثمرت مخرجات فكرية وإعلامية مهمة. وشدد على أهمية الاستمرار في تنظيم ملتقى الفجيرة الإعلامي وتطوير محاوره وجلساته، واستقطاب المزيد من الخبرات والكفاءات الإعلامية. وأكّد ضرورة البناء على النتائج والتوصيات التي خرج بها الملتقى.⁩

