«ملتقى الفجيرة» يناقش مصير الإعلام بين الذكاء الاصطناعي والهوية

تامر عبد الحميد (الفجيرة)



اختتم «ملتقى الفجيرة الإعلامي 2026»، أمس، بتنظيم المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، في فندق دبل تري هيلتون الفجيرة، وتضمّنت فعالياته التي أقيمت تحت شعار «الإعلام الجديد.. أقنعة الحقيقة»، إقامة عدد من الجلسات وورش عمل ولقاءات فكرية، والتي جاءت تأكيداً على مكانته، منصة حوارية تجمع صناع القرار والخبراء والإعلاميين، وتسهم في صياغة رؤى مستقبلية للإعلام العربي، تتجاوز حدود التوصيف إلى صناعة التأثير والوعي.



زمن الخوارزميات

استعرضت الجلسات العديد من المحاور تحت إطار مصير الإعلام في زمن الخوارزميات والذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها: الإعلام الاستعراضي، ومن يقود وعي الإعلام العربي؟ وصناعة التأثير بين الإبداع والفوضى، والإعلام الفني، بمشاركة نخبة الإعلاميين والفنانين من مختلف أنحاء الوطن العربي.



مواكبة المتغيرات

أضاءت جلسة «صناعة قادة الإعلام الرسمي» على التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الإعلامي، ودور القيادات الإعلامية في مواكبة المتغيرات المتسارعة. وأدار الجلسة الدكتور جمال الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، وشارك فيها كل من: أسامة هيكل، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بمنظمة الإيسيسكو، وفيصل الشبول، وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الأسبق، والدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين في جمهورية مصر العربية.

وتطرقت الجلسة إلى مجموعة من المحاور الجوهرية، أبرزها: أثر التحولات التكنولوجية على دور الإعلام الرسمي، والتحديات التي يفرضها عصر الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دور القيادات الإعلامية في صناعة المشهد الإعلامي الجديد، والانتقال من إدارة المحتوى إلى قيادة الرؤية الإعلامية، فضلاً عن موازنة الإعلام الرسمي بين مواكبة العصر والحفاظ على الهوية والقيم، وحدود الإبداع الإعلامي في إطار المسؤولية الوطنية.

أكّد أسامة هيكل خلال الجلسة، أن الإعلام الرسمي يمر بمرحلة مفصلية تتطلب إعادة تعريف أدواره، مشدداً على أن القيادة الإعلامية اليوم لم تعُد مرتبطة بالمنصات التقليدية، بل بقدرتها على بناء الثقة، وصناعة خطاب مهني واعٍ، قادر على المنافسة في الفضاء الرقمي.

وأوضح فيصل الشبول أن صناعة قادة الإعلام الرسمي تبدأ من فهم التحولات الرقمية بعمق، وتطوير أدوات الاتصال مع الجمهور الجديد، معتبراً أن التحدي الحقيقي يكمن في الجمع بين سرعة الإعلام الجديد ومصداقية الإعلام المؤسسي.

وأشار الدكتور طارق سعده إلى أن الإعلام الرسمي مطالب اليوم بإنتاج محتوى ذكي ومبدع دون التفريط بالهوية، لافتاً إلى أهمية الاستثمار في الكوادر الإعلامية وتأهيلها لقيادة المشهد الإعلامي في ظل الذكاء الاصطناعي والخوارزميات.



التحولات الرقمية

وناقشت الجلسة الحوارية «الإعلام الفني» العلاقة المركّبة بين الإعلام والفن، وتأثير التغطية الإعلامية في تشكيل صورة الفنان، بين الهوية الحقيقية والصورة المتداولة أمام الجمهور، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. وأدارت الجلسة الإعلامية، الدكتورة هالة سرحان، حيث فتحت نقاشاً عميقاً حول مسؤولية الإعلام في تقديم التجربة الفنية دون اختزال، ودوره في موازنة الشهرة مع البعد الإنساني للفنان، بعيداً عن التبسيط أو الاستهلاك السريع للصورة.

وشارك في الجلسة كل من الممثل والمنتج الإماراتي مرعي الحليان، الإعلامية، ومقدمة البرامج التلفزيونية رهف صوالحة، الممثل هاني رمزي، والإعلامي نيشان.

وارتكزت محاور الجلسة على تأثير الذكاء الاصطناعي في المشهد الفني والإعلامي، ومدى قدرته على إعادة تشكيل صورة الفنان وصناعة المحتوى الفني، حيث طُرحت تساؤلات حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يحلّ مكان الفنان، أو يمتلك الإحساس والقدرة الشعورية، التي تمكّنه من إيصال التجربة الإنسانية للجمهور بذات الصدق والتأثير. كما ناقش المشاركون حدود استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الفني، والتوازن بين التطور التكنولوجي والحفاظ على روح الإبداع الإنساني.

وأكد مرعي الحليان أن الفنان يواجه تحدياً في حماية هويته وسط الزخم الإعلامي والتقني، مشيراً إلى أن التطور الرقمي يمكن أن يكون أداة داعمة للإبداع، شرط ألا يُختزل الفن في قوالب تقنية تفتقد للروح.



مسؤولية

أوضحت رهف صوالحة أن الإعلام يتحمل مسؤولية كبيرة في تقديم صورة متوازنة للفنان في عصر الذكاء الاصطناعي، معتبرة أن التكنولوجيا قد تعزز الانتشار، لكنها لا يمكن أن تعوّض العمق الإنساني الذي يصنعه الفنان الحقيقي. وأشار هاني رمزي إلى أن الشهرة اليوم تتقاطع مع التكنولوجيا بشكل غير مسبوق، لافتاً إلى أن الفنان مطالب بالحفاظ على صدقه الداخلي مهما تنوّعت الوسائط والمنصات. وشدد نيشان على أن الذكاء الاصطناعي، مهما تطوّر، لن يكون قادراً على استبدال مشاعر الفنان أو إحساس الإعلامي في نقل ما يشعر به إلى الناس، مؤكداً أن القيمة الحقيقية تكمن في التجربة الإنسانية الحيّة التي لا يمكن برمجتها أو محاكاتها بالكامل.



الإعلام الاستعراضي

ناقشت جلسة «الإعلام الاستعراضي» التحولات التي طرأت على المشهد الإعلامي في عصر المنصات الرقمية، وتداخل مفاهيم النجومية، والصورة، والتأثير، بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد. وأدارت الجلسة الإعلامية لجين عمران، وشارك فيها الإعلامي عامر بن جساس، والإعلامي علاء الشابي، والإعلامي ماضي الخميس، حيث شهدت الورشة حضوراً لافتاً ونقاشاً معمقاً حول حدود الاستعراض الإعلامي، وقدرته على جذب الجمهور دون الإخلال بقيمة المضمون، في ظل تسارع «الترند» وتغيّر سلوك المتلقّي.

وتناولت الورشة محاور رئيسة عدة، من أبرزها: تحوّل مفهوم النجومية الإعلامية في عصر المنصات الرقمية، والتساؤل حول ما إذا كانت الشهرة اليوم نتاج محتوى حقيقي أم مجرد حضور متكرر، إضافة إلى العلاقة بين الشاشة والمنصات الرقمية، ومن يمتلك التأثير الأكبر في تشكيل الرأي العام، فضلاً عن إشكالية الاستعراض على حساب المضمون، وإمكانية الجمع بين العمق الإعلامي والانتشار الجماهيري، ودور الإبداع وإدارة الصورة في الحفاظ على المصداقية دون الوقوع في الابتذال.

تحديات

ناقشت جلسة «انتبه.. أنت مهدد بالغياب» مصير الإعلامي في زمن الخوارزميات، وسلطت الضوء على التحديات العميقة التي تواجه الإعلامي في البيئة الرقمية، في ظل هيمنة الخوارزميات، وتسارع المحتوى، وتراجع الحضور المهني التقليدي. وأدار الجلسة الإعلامي عمرو الليثي، وشارك فيها: الإعلامي الإماراتي، الدكتور عدنان حمد الحمادي، محمد الظهوري، مدير إدارة الدراسات السياسية المتقدمة، حاتم البطيوي، كاتب وصحفي، والأمين العام لمنتدى أصيلة الثقافي، والإعلامي عباس ناصر.

وناقشت الجلسة محاور رئيسة عدة، من أبرزها: دور الخوارزميات في إعادة تعريف «الخبر المهم»، وإشكالية المفاضلة بين الأهمية وقابلية الانتشار، إضافة إلى أزمة المصداقية، والتحقق من المعلومات في بيئة رقمية سريعة التغير، وتأثير منطق «الترند» على استقلالية الإعلامي. وأكّد الدكتور عدنان حمد الحمادي أن الإعلامي الذي لا يواكب التحولات الرقمية بوعي مهني ومعرفي حقيقي، مهدد بالتراجع عن المشهد، مشدداً على أن التحدي لا يكمن في الأدوات، بل في القدرة على توظيفها دون التفريط بالمصداقية والمسؤولية.

وأوضح محمد الظهوري أن الخوارزميات باتت لاعباً أساسياً في تشكيل الرأي العام، معتبراً أن غياب الفهم العميق لآلياتها يضعف قدرة المؤسسات الإعلامية على التحكم بأولوياتها التحريرية، ويؤثر على جودة الخطاب الإعلامي.

وأشار حاتم البطيوي إلى أن الإعلام يمر بأزمة فهم أكثر من كونه أزمة مصداقية، لافتاً إلى أن السرد القصصي العميق والإبداع المهني يمثلان أحد أهم الأسلحة لمواجهة طغيان المحتوى السريع والسطحي.