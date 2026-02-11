الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منصور بن محمد يحضر العرس الجماعي لموظفي إقامة وجمارك دبي

منصور بن محمد في صورة جماعية مع العرسان بحضور محمد المري وعبدالله بوسناد (وام)
12 فبراير 2026 01:51

دبي (وام)

حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، النسخة الثانية عشرة من العرس الجماعي الذي نظمته الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي «إقامة دبي»، بالتعاون مع جمارك دبي، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 127 عريساً، منهم 87 عريساً من موظفي إقامة دبي، و34 عريساً من موظفي جمارك دبي، و6 عرسان من موظفي مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، في مناسبة تعكس قيم التلاحم المجتمعي والدعم المؤسسي لبناء الأسرة الإماراتية.
وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الاستثمار في استقرار الكوادر الوطنية يمثل أولوية قصوى، وقال سموه: العرس الجماعي يترجم توجيهات القيادة الرشيدة بدعم المواطن، وتوفير المقومات كافة التي تكفل له الحياة الكريمة والمستقرة، ويواكب مستهدفات عام الأسرة، وأجندة دبي الاجتماعية 33، الرامية إلى تعزيز سعادة الأسرة وترابطها، ودعم تأسيس أسر إماراتية مستقرة ومستدامة، لافتاً سموه إلى أن ضمان الاستقرار الاجتماعي والنفسي للموظف مطلب مهم لتعزيز عطائه وتميزه في خدمة وطنه.

