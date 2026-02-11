الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
ولي عهد عجمان يشهد حفل تكريم الجهات الفائزة في تحدي «خدمات الجيل القادم»

عمار بن حميد لدى حضوره الحفل (وام)
12 فبراير 2026 01:51

عجمان (وام)

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، حفل تكريم الجهات والدوائر الحكومية الفائزة في برنامج تحدي «خدمات الجيل القادم» بحكومة عجمان، حيث قام الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، بتكريم الفائزين خلال ملتقى «عجمان ون» الذي نظمته الدائرة احتفاء بمرور عشر سنوات على مسيرة إمارة عجمان في التحول الرقمي، بعد أن تم الإعلان عن الجهات الفائزة أمس بحضور سموه.
ويأتي التكريم تتويجاً لجهود الجهات المشاركة في التحدي، التي تمكنت من إلغاء إجراءات حكومية غير ضرورية، وخفض المدد الزمنية لإنجاز الإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، إلى جانب تصفير الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية، في خطوة تعكس تحولاً نوعيا في منظومة العمل الحكومي بالإمارة، وترسخ ثقافة الكفاءة والمرونة والابتكار المؤسسي.  وأكد سمو ولي عهد عجمان، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن التحدي يجسد رؤية الإمارة في تطوير خدمات حكومية أكثر بساطة وسرعة وتأثيراً، تقوم على إعادة هندسة الإجراءات وقياس الأثر الفعلي في حياة الأفراد وقطاع الأعمال.
وقال سموه: نحن لا نطور الخدمات لمجرد التطوير، بل نسعى إلى إحداث فرق ملموس في تجربة المتعامل، وجعل رحلته مع الجهات الحكومية أكثر سلاسة وكفاءة، ما تحقق اليوم هو نتيجة عمل جماعي وروح تنافس إيجابية بين الجهات.
 من جانبه، أكد الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، أن التحدي شكل منصة عملية لإعادة تعريف مفهوم الخدمة الحكومية، والانتقال من التركيز على الإجراءات إلى التركيز على النتائج والأثر، وقال: عملنا بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء على توفير الأطر والمنهجيات الداعمة للجهات المشاركة، لضمان تحقيق مستهدفات التحدي، وترسيخ ثقافة قياس الأثر، وإعادة هندسة العمليات داخل بيئة العمل الحكومي.
وفازت دائرة البلدية والتخطيط بفئة «تصفير البيروقراطية» عن خدمة «تصديق عقد الإيجار التلقائي»، فيما حصدت دائرة التنمية الاقتصادية جائزة أفضل ابتكار في تصفير البيروقراطية عن خدمة «إصدار رخصة تجارية».
ونالت دائرة الموارد البشرية جائزة فئة «التجربة الشاملة» عن خدمة «إجازة الأبوة»، بينما فازت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بفئة «أفضل باقة حكومية متكاملة» عن خدمة «باقة تملك في عجمان». كما حصلت هيئة المناطق الحرة بعجمان على جائزة فئة «الأثر الاقتصادي» عن خدمة «باقة تسجيل رخصة اقتصادية جديدة»، في حين نالت القيادة العامة لشرطة عجمان جائزة فئة «الأثر الاجتماعي» عن خدمة «الكفالة الذكية»، وفي فئة «المتعامل المتعاون»، تم تكريم غاية عبيد المطروشي، وناصر العبيدلي؛ تقديراً لدورهما في دعم تطوير الخدمات الحكومية، من خلال المشاركة الفاعلة، وتقديم المقترحات التطويرية.

