سناء سهيل وأمين عام تنفيذي عجمان يطلعان على استراتيجية «عام الأسرة»

عجمان (وام)

أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن إمارة عجمان، تولي اهتماماً كبيراً بملف الأسرة انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الأسرة المتماسكة ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك ومزدهر.

جاء ذلك، خلال لقاء معاليها الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، بمبنى الجهات الحكومية ـ عجمان، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تفعيل «عام الأسرة»، وتعزيز مستهدفاته على مستوى الإمارة.

يأتي اللقاء في إطار جهود الوزارة الرامية لترجمة مستهدفات «عام الأسرة» إلى برامج ومبادرات عملية تسهم في تعزيز جودة الحياة الأسرية، وترسيخ دور الأسرة، باعتبارها ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية المستدامة.

وشددت معاليها، خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لضمان تحقيق مستهدفات العام، وتطوير برامج نوعية تلبي احتياجات الأسرة وتواكب المتغيرات الاجتماعية.

واطلع الجانبان على عرض تعريفي حول استراتيجية تفعيل «عام الأسرة»، تناول الهدف العام، والأولويات الاستراتيجية، والمبادئ والتوجهات المعتمدة، إضافة إلى الفئات ذات الأولوية، ودور الفريق المعني، وآليات العمل المطبقة لتنفيذ المبادرات على مستوى إمارة عجمان.

وجرى بحث الخطوات المقبلة والمخرجات المتوقعة للفترة القادمة، والتي تركز على تعزيز التنسيق المؤسسي وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يضمن تحقيق التكامل بين الجهات المعنية، وتطوير مبادرات نوعية تسهم في دعم استقرار الأسرة، وتعزيز التماسك المجتمعي.

وأكد الدكتور سعيد سيف المطروشي، أنّ إمارة عجمان بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تحرص على مواءمة خططها وبرامجها مع مستهدفات «عام الأسرة 2026»، من خلال مبادرات مبتكرة وشراكات فاعلة تعزز جودة الحياة الأسرية. وشدد على أهمية مواصلة العمل المشترك وتكثيف الجهود، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «عام الأسرة»، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة عجمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.