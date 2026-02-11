الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منتدى «إماراتي– كوري» يبحث آفاق التعاون المشترك وفرص الشراكات الصناعية

مشاركون خلال المنتدى (من المصدر)
12 فبراير 2026 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

نظّم مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن» في أبوظبي منتدى إل آي جي للموردين وتوطين الصناعات، وبحضور عدد من كبريات الشركات الدفاعية الإماراتية والكورية، لبحث آفاق التعاون المشترك وفرص الشراكات الصناعية ونقل التكنولوجيا والتصنيع.
حضر المنتدى الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، إلى جانب هيونبين هونغ، نائب الرئيس الأول لمجموعة «LIG» الكورية، كما شهدت فعاليات المنتدى حضور عدد من مسؤولي وممثّلي الشركات الدفاعية الإماراتية والكورية. وتضمّن المنتدى عرضاً تقديمياً لشركة «إل آي جي»، إحدى الشركات الكورية الرائدة في تطوير وتصنيع أنظمة الدفاع المتقدمة، استعرضت خلاله خبراتها الصناعية ورؤيتها للتوسع في الشراكات داخل دولة الإمارات، إلى جانب فرص نقل المعرفة والتقنيات والتصنيع المشترك مع الشركات الوطنية.
كما شهد المنتدى استعراض دور الموردين الكوريين في تطوير الأنظمة الفرعية والمكونات التقنية المتخصّصة ضمن سلاسل التوريد الخاصة بشركة «إل آي جي»، وما تتيحه هذه المنظومة من فرص أمام الشركات الإماراتية للانضمام إلى تلك السلاسل وبناء شراكات مباشرة مع نظيراتها الكورية، بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين.
وأكّد شريف هاشم الهاشمي، مدير عام مديرية التطوير الصناعي في «توازن»، على أن تنظيم المنتدى يأتي ضمن جهود مجلس التوازن للتمكين الدفاعي لتعزيز مكانة دولة الإمارات شريكاً صناعياً موثوقاً، ودعم نمو الصناعات الدفاعية الوطنية، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة.

