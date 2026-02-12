الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يُصدر قراراً بتشكيل «لجنة الهُوية الوطنية»

عبدالله بن زايد يُصدر قراراً بتشكيل «لجنة الهُوية الوطنية»
12 فبراير 2026 13:10

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، قراراً بتشكيل «لجنة الهُوية الوطنية» برئاسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس، وذلك بهدف ترسيخ الهوية الوطنية الإماراتية، وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية ضمن إطار من العمل الوطني المشترك.

وتتولى اللجنة مهام الإشراف على استراتيجية الهوية الوطنية للدولة، ومتابعة تفعيلها وتنفيذها على المستوى الوطني، بما يضمن اتساق التوجهات وتحقيق الأثر المنشود. كما تعمل اللجنة كمظلة وطنية ومرجع مركزي لتوحيد الرؤى، وتفادي الازدواجية، وتعزيز التكامل بين المبادرات والبرامج ذات الصلة بالهوية الوطنية على مستوى الدولة.

وفي هذا السياق، تضطلع اللجنة بدور محوري في ترميز الهوية الوطنية، من خلال تحديد ركائزها وقيمها الأساسية، وتوحيد تعريفاتها ومفاهيمها الرئيسة، ووضع إطار مرجعي ومنهج توجيهي وطني لترميز الهوية في القطاعات ذات الأولوية. كما تعمل على اقتراح وتطوير مبادرات ومشاريع نوعية تعزّز الهوية الوطنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير الموارد اللازمة وتحقيق التنفيذ الفعّال. وتشمل مهام اللجنة أيضاً تطوير مؤشر وطني لقياس مستوى تبنّي المجتمع واعتزازه بالهوية الوطنية، وتقييم أثر المبادرات والمشاريع في دعم مستهدفات استراتيجية الدولة. كما تتولى اللجنة صياغة سردية الهوية الوطنية، من خلال تصميم وتنفيذ خطط اتصال متكاملة تعزّز حضور الهوية الوطنية ومكوّناتها في المشهد الإعلامي عبر القنوات الحديثة والتفاعلية، بما يشمل جميع الفئات المجتمعية. وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: الشيخة حصة بنت محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشاراً لرئيس اللجنة، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي راشد سعيد العامري، مستشار في مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية بديوان الرئاسة، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي سميرة مرشد الرميثي، أمين عام الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة حمد عبدالله الزعابي، المدير العام لمكتب المشاريع الوطنية بديوان الرئاسة. ويتولى مكتب المشاريع الوطنية في ديوان الرئاسة مهام الأمانة العامة للجنة، من خلال توفير الدعم الاستراتيجي والإداري، وتنسيق الاجتماعات الدورية، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها. ويأتي تشكيل اللجنة في إطار تفعيل استراتيجية الهوية الوطنية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي جرى تطويرها بالشراكة بين وزارة الثقافة ومكتب المشاريع الوطنية في ديوان الرئاسة، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2025. وستكون اللجنة ضمن لجان مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بما يضمن اتساق التوجهات والممارسات، ويدعم ترسيخ القيم الوطنية والانتماء المجتمعي.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع الـ 22 للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الإمارات وإيران تعقدان المشاورات السياسية في طهران
المصدر: وام
مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:45
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اقتصاد
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اليوم 11:39
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
اليوم 11:31
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يهز باكستان
اليوم 11:14
350 لاعباً ولاعبة في بطولة الشارقة للجودو غداً
الرياضة
350 لاعباً ولاعبة في بطولة الشارقة للجودو غداً
اليوم 11:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©