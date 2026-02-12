عبدالله بن زايد يُصدر قراراً بتشكيل «لجنة الهُوية الوطنية»

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، قراراً بتشكيل «لجنة الهُوية الوطنية» برئاسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس، وذلك بهدف ترسيخ الهوية الوطنية الإماراتية، وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية ضمن إطار من العمل الوطني المشترك.



وتتولى اللجنة مهام الإشراف على استراتيجية الهوية الوطنية للدولة، ومتابعة تفعيلها وتنفيذها على المستوى الوطني، بما يضمن اتساق التوجهات وتحقيق الأثر المنشود. كما تعمل اللجنة كمظلة وطنية ومرجع مركزي لتوحيد الرؤى، وتفادي الازدواجية، وتعزيز التكامل بين المبادرات والبرامج ذات الصلة بالهوية الوطنية على مستوى الدولة.



وفي هذا السياق، تضطلع اللجنة بدور محوري في ترميز الهوية الوطنية، من خلال تحديد ركائزها وقيمها الأساسية، وتوحيد تعريفاتها ومفاهيمها الرئيسة، ووضع إطار مرجعي ومنهج توجيهي وطني لترميز الهوية في القطاعات ذات الأولوية. كما تعمل على اقتراح وتطوير مبادرات ومشاريع نوعية تعزّز الهوية الوطنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير الموارد اللازمة وتحقيق التنفيذ الفعّال. وتشمل مهام اللجنة أيضاً تطوير مؤشر وطني لقياس مستوى تبنّي المجتمع واعتزازه بالهوية الوطنية، وتقييم أثر المبادرات والمشاريع في دعم مستهدفات استراتيجية الدولة. كما تتولى اللجنة صياغة سردية الهوية الوطنية، من خلال تصميم وتنفيذ خطط اتصال متكاملة تعزّز حضور الهوية الوطنية ومكوّناتها في المشهد الإعلامي عبر القنوات الحديثة والتفاعلية، بما يشمل جميع الفئات المجتمعية. وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: الشيخة حصة بنت محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشاراً لرئيس اللجنة، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي راشد سعيد العامري، مستشار في مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية بديوان الرئاسة، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي سميرة مرشد الرميثي، أمين عام الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة حمد عبدالله الزعابي، المدير العام لمكتب المشاريع الوطنية بديوان الرئاسة. ويتولى مكتب المشاريع الوطنية في ديوان الرئاسة مهام الأمانة العامة للجنة، من خلال توفير الدعم الاستراتيجي والإداري، وتنسيق الاجتماعات الدورية، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها. ويأتي تشكيل اللجنة في إطار تفعيل استراتيجية الهوية الوطنية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي جرى تطويرها بالشراكة بين وزارة الثقافة ومكتب المشاريع الوطنية في ديوان الرئاسة، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2025. وستكون اللجنة ضمن لجان مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بما يضمن اتساق التوجهات والممارسات، ويدعم ترسيخ القيم الوطنية والانتماء المجتمعي.