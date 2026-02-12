مجلس إدارة «المعاشات» يقر خطة استراتيجية ترتكز على الذكاء الاصطناعي

استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، برئاسة معالي مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس الإدارة، الإنجازات الرئيسية ونتائج مؤشرات الأداء المؤسسي المتميز للهيئة خلال عام 2025، وأقرّ الخطة الاستراتيجية المستقبلية التي تهدف إلى مواصلة الارتقاء بمنظومة الحماية الاجتماعية في الدولة، وذلك خلال اجتماعه الدوري الأول لعام 2026. وأكد المجلس أن إنجازات 2025 عكست تقدماً محورياً في تطوير منظومة عمل ترسّخ نظاماً تقاعدياً مستداماً ومتكاملاً. كما استعرض المجلس مستجدات تنفيذ استراتيجية الهيئة للأعوام 2023-2026، والتي ترتكز على ضمان الاستدامة المالية لصناديق التقاعد، وتعزيز كفاءة إدارتها الاستثمارية، إلى جانب تطوير سياسات وتشريعات مرنة تواكب المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية. وقال معالي مبارك راشد المنصوري إن النتائج الاستثنائية التي تحققت خلال 2025 ومن أبرزها أداء الاستثمار، والارتقاء بخدمات الهيئة، وزيادة عدد المشتركين المؤمن عليهم لدى الهيئة، هي ثمرة مباشرة لإستراتيجية واضحة ومتينة ترتكز على الاستدامة المالية، وتقديم الخدمات الاستباقية، والمرونة المؤسسية، مؤكداً أن الهيئة ستواصل البناء على هذا النجاح في المرحلة المقبلة، مع تسخير التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي والوفاء بمهمة الهيئة الأساسية. واستعرض المجلس خطة الهيئة الشاملة في مجال الذكاء الاصطناعي للفترة 2025 - 2029، والتي ستكون المحرك الرئيسي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير خدمات استباقية محورها المواطن، ودعم اتخاذ قرارات قائمة على البيانات الدقيقة. وناقش المجلس خلال اجتماعه أيضاً المشاريع والمبادرات المرتبطة بـ«عام الأسرة» والدور المحوري للهيئة في تحسين جودة حياة المتقاعدين.