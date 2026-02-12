الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مجلس إدارة «المعاشات» يقر خطة استراتيجية ترتكز على الذكاء الاصطناعي

مجلس إدارة «المعاشات» يقر خطة استراتيجية ترتكز على الذكاء الاصطناعي
12 فبراير 2026 13:19

استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، برئاسة معالي مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس الإدارة، الإنجازات الرئيسية ونتائج مؤشرات الأداء المؤسسي المتميز للهيئة خلال عام 2025، وأقرّ الخطة الاستراتيجية المستقبلية التي تهدف إلى مواصلة الارتقاء بمنظومة الحماية الاجتماعية في الدولة، وذلك خلال اجتماعه الدوري الأول لعام 2026. وأكد المجلس أن إنجازات 2025 عكست تقدماً محورياً في تطوير منظومة عمل ترسّخ نظاماً تقاعدياً مستداماً ومتكاملاً. كما استعرض المجلس مستجدات تنفيذ استراتيجية الهيئة للأعوام 2023-2026، والتي ترتكز على ضمان الاستدامة المالية لصناديق التقاعد، وتعزيز كفاءة إدارتها الاستثمارية، إلى جانب تطوير سياسات وتشريعات مرنة تواكب المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية. وقال معالي مبارك راشد المنصوري إن النتائج الاستثنائية التي تحققت خلال 2025 ومن أبرزها أداء الاستثمار، والارتقاء بخدمات الهيئة، وزيادة عدد المشتركين المؤمن عليهم لدى الهيئة، هي ثمرة مباشرة لإستراتيجية واضحة ومتينة ترتكز على الاستدامة المالية، وتقديم الخدمات الاستباقية، والمرونة المؤسسية، مؤكداً أن الهيئة ستواصل البناء على هذا النجاح في المرحلة المقبلة، مع تسخير التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي والوفاء بمهمة الهيئة الأساسية. واستعرض المجلس خطة الهيئة الشاملة في مجال الذكاء الاصطناعي للفترة 2025 - 2029، والتي ستكون المحرك الرئيسي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير خدمات استباقية محورها المواطن، ودعم اتخاذ قرارات قائمة على البيانات الدقيقة. وناقش المجلس خلال اجتماعه أيضاً المشاريع والمبادرات المرتبطة بـ«عام الأسرة» والدور المحوري للهيئة في تحسين جودة حياة المتقاعدين.

أخبار ذات صلة
«الإمارات الصحية»: مشروع مبتكر للكشف المبكر عن التوحّد بالذكاء الاصطناعي
شركات فرنسية تستعرض في «معرض الصحة العالمي» حلولاً تقنية وعلاجية ثورية
المصدر: وام
المعاشات
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:45
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اقتصاد
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اليوم 11:39
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
اليوم 11:31
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يهز باكستان
اليوم 11:14
350 لاعباً ولاعبة في بطولة الشارقة للجودو غداً
الرياضة
350 لاعباً ولاعبة في بطولة الشارقة للجودو غداً
اليوم 11:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©