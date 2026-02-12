دراسة بحثية في "نيويورك أبوظبي" تدعم تنبؤات الأحوال الجوية

تطرقت دراسة جديدة من مركز مبادلة لأبحاث مناخ وبيئة الخليج العربي في جامعة نيويورك أبوظبي، إلى العلاقة بين ارتفاع الحرارة المفاجئ لمياه بحر العرب، وغزارة الأمطار التي شهدتها دولة الإمارات بتاريخ 16 أبريل 2024، وذلك في إطار الحرص على دعم تطوير التنبؤات الجوية في الدولة والمنطقة.



ووجدت الدراسة أن النظام الجوي استمد رطوبة جوية إضافية بفضل درجات حرارة المحيط الأعلى من المعتاد، خلال مروره عبر المنطقة، مما أدى إلى حصول عواصف رعدية وهطول أمطار غزيرة على أجزاء من الدولة، ومن ضمنها دبي والعين وأبوظبي.





وبينما كان للتفاعلات الجوية واسعة النطاق دور رئيسي في تشكل هذه الظاهرة، فإن الأبحاث تشير إلى أن ارتفاع حرارة مياه البحر رفع معدل الرطوبة وأثرت بشكل كبير على موقع هطول الأمطار وكميتها.

وباستخدام مزيج من النمذجة الرقمية والرصد عبر الأقمار الصناعية، أظهر الباحثون أن ارتفاع درجات حرارة سطح البحر على غير المعتاد قد زادت من الرطوبة الجوية في الأيام التي سبقت 16 أبريل، مما أدى إلى شدة عواصف الحمل الحراري في منطقة الخليج العربي، وترجّح الدراسة احتمال هطول الأمطار شمالاً فوق جبال زاغروس بدلاً من الإمارات، تحت الظروف العادية.

وقال باسط خان، الباحث في مركز مبادلة لأبحاث مناخ وبيئة الخليج العربي في جامعة نيويورك أبوظبي والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن نتائج الدراسة تظهر كيف يمكن لظروف المحيط أن تؤثر على أنظمة الطقس الإقليمية وأنماط هطول الأمطار، وبدراسة هذه التفاعلات، يمكن دعم تطوير التنبؤات الجوية والاستعداد لهذه الأحداث على مستوى المنطقة ككل.

وتضمن فريق الدراسة باسط خان، وسوبروتا هالدر، وزهير الأشقر، وفرانشيسكو باباريلا، وأوليفييه بولويس من مركز مبادلة لأبحاث مناخ وبيئة الخليج العربي في جامعة نيويورك أبوظبي.

وسلطت الدراسة الضوء على أهمية التفاعلات بين المحيط والغلاف الجوي في تشكيل الطقس في المناطق القاحلة ودعم الجهود المستمرة لتحسين نماذج المناخ والطقس.

وقال أوليفييه بولويس أستاذ الرياضيات والباحث الرئيسي المشارك في مركز مبادلة لأبحاث مناخ وبيئة الخليج العربي في جامعة نيويورك أبوظبي، إن أبحاث المركز تساهم في تشكيل صورة علمية لتأثير الآليات المناخية واسعة النطاق على الطقس الإقليمي، وهذه المعرفة ضرورية لتطوير أدوات التنبؤ القوية ودعم اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة، مشيراً إلى أهمية نتائج هذه الدراسة التي توضح أهمية مواصلة الأبحاث في أنظمة المناخ الإقليمية.