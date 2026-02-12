الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إبحار سفينة «أم الإمارات» الإنسانية محملة بأكثر من 7300 طن من المساعدات لقطاع غزة

إبحار سفينة «أم الإمارات» الإنسانية محملة بأكثر من 7300 طن من المساعدات لقطاع غزة
12 فبراير 2026 16:32

أبحرت سفينة المساعدات الإنسانية «أم الإمارات» متجهة إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، ضمن منظومة العمل الإنساني الهادفة إلى التخفيف من معاناة المدنيين وتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وتشارك في تجهيز حمولة السفينة 16 مؤسسة خيرية وإنسانية من مختلف إمارات الدولة، بإجمالي حمولة تتجاوز 7300 طن من المساعدات المتنوعة، تشمل مواد غذائية، ومواد إيواء، ومستـلزمات طبية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجات الأسر المتضررة في قطاع غزة.

وتتضمن المساعدات الغذائية طروداً غذائية، ومواد غذائية لدعم المطابخ الشعبية، إلى جانب التمور، كما تشمل مواد الإيواء ملابس كسوة العيد، وحقائب إغاثية، وخياماً، إضافة إلى مستلزمات صحية للأسر، في إطار تعزيز مقومات العيش الكريم للأسر المتضررة.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
سلطان الشامسي يشارك في اجتماع اللجنة التوجيهية لمسار روما

وتأتي «سفينة أم الإمارات الإنسانية»، وهي السفينة رقم (13) التي تُرسل من دولة الإمارات إلى قطاع غزة، ضمن الجسر البحري الإنساني المتواصل لدعم الأشقاء الفلسطينيين، واستمراراً للجهود الإماراتية الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية خلال هذه المرحلة.

وفي الجانب الطبي، تحمل السفينة مستلزمات وأجهزة طبية متنوعة تشمل أجهزة تنفّس، وطاولات وأسرّة طبية، وكراسي طبية، وأقنعة واقية، وأجهزة تنقية الهواء، دعماً للقطاع الصحي وتعزيزاً لقدرة المرافق الطبية على الاستجابة للاحتياجات العاجلة في ظل الظروف الصحية الصعبة.

المصدر: وام
الإمارات
غزة
آخر الأخبار
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:45
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اقتصاد
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اليوم 11:39
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
اليوم 11:31
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يهز باكستان
اليوم 11:14
350 لاعباً ولاعبة في بطولة الشارقة للجودو غداً
الرياضة
350 لاعباً ولاعبة في بطولة الشارقة للجودو غداً
اليوم 11:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©