برعاية منصور بن زايد.. مهرجان الشيخ زايد يحتضن أكبر بطولة رمضانية في الإمارات بجوائز قدرها 10 ملايين درهم

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت إدارة مهرجان الشيخ زايد بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية، «الوثبة 2026».

وأوضحت إدارة المهرجان أن البطولة تعد الأكبر من نوعها في دولة الإمارات بإجمالي 15 لعبة رياضية، و10 ملايين درهم جوائز للمشاركين والجمهور، بالإضافة إلى سحوبات يومية خلال الفترة من 5 إلى 28 رمضان.

وأوضحت الإدارة، في بيان اليوم، أن البطولة أكبر حدث رياضي رمضاني على مستوى الدولة، وتمتد منافساتها على مدار 23 يوماً متواصلة، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وحرصه على دعم الرياضة المجتمعية، وتعزيز نمط الحياة الصحي، وترسيخ الرؤية الواضحة في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة متفردة في تأكيد قيمة ودور الرياضة المجتمعية.

ونوهت إلى أن البطولة تجربة رياضية متكاملة تجمع بين روح المنافسة الشريفة، والأجواء الرمضانية الأصيلة، في حدث سنوي يهدف لترسيخ ثقافة الرياضة، ونشر قيم التسامح، والتواصل بين الأجيال والثقافات، ما يجعلها منصة رياضية ومجتمعية وثقافية تجمع بين التنافس والأنشطة الترفيهية، وتسهم في ترسيخ مكانة المهرجان كوجهة عالمية للفعاليات المجتمعية والرياضية.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن البطولة تشمل 15 رياضة متنوعة في برنامج متكامل يجمع بين الألعاب الجماعية والفردية، ويناسب كافة المستويات والاهتمامات الرياضية، في كرة القدم، وكرة السلة الثلاثية، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة الطائرة وشد الحبل، وسباقات الجري والدراجات الهوائية والشطرنج والجوجيتسو والجودو والمواي تاي والبادل وتنس الطاولة وكرة الريشة والمطارحة.

وكشفت عن رفع إجمالي قيمة الجوائز والسحوبات من 4 ملايين ونصف المليون درهم إلى 10 ملايين درهم، بما يتماشى مع مكانة المهرجان، كأحد أبرز الوجهات الترفيهية الرائدة في الدولة، بالإضافة إلى سيارات فاخرة، وتذاكر طيران إلى وجهات عالمية وقسائم مشتريات حصرية من أجنحة المهرجان، وباقات ألعاب متنوعة وترفيهية في مدينة «الوثبة وندر لاند»، بجانب جوائز مالية وعينية للفائزين في مختلف المنافسات، وسحوبات يومية طوال فترة البطولة للمشاركين والجمهور.

كما يحصل كل زائر لبطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية «الوثبة 2026»على قسيمة اشتراك في السحوبات والجوائز اليومية، بمجرد شراء تذكرة دخول المهرجان، ما يمنح الجميع فرصة الفوز بجوائز قيمة طوال 23 يوماً.

وذكرت إدارة المهرجان أن البطولة تمثل أكبر من مجرد منافسات رياضية، فهي احتفالية شاملة تعكس قيم التسامح والتنافس، ومنصة تواصل بين الأجيال والثقافات، وجسراً ثقافياً يربط بين التراث الأصيل والحداثة المتطورة، ونموذجاً مشرقاً للرياضة في شهر رمضان، لدعم المواهب الرياضية الناشئة، ونشر ثقافة النشاط البدني، وتعزيز الترابط المجتمعي من خلال فعاليات رياضية وترفيهية تناسب جميع أفراد الأسرة، وتلقي الضوء على المواهب الشابة للظهور من خلال البطولة.

وأعلنت إدارة المهرجان عن فتح باب التسجيل رسمياً أمام الرياضيين والهواة عبر الرابط الإلكتروني، للمشاركة على أعلى المستويات، وخوض تجربة تنافسية استثنائية تجمع الفرق بأجواء رياضية رمضانية، تعزز قيم التعاون والمنافسة الشريفة، داعية جميع الرياضيين والهواة والجمهور إلى المشاركة في فعاليات البطولة والاستمتاع بالأجواء الرمضانية التي تجمع بين الرياضة والترفيه والثقافة في موقع واحد.