الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية

سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية
12 فبراير 2026 20:40

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الاجتماع الأول لمجلس قيادات الشرطة (2026)، الذي عقد في قاعة الاتحاد بمقر وزارة الداخلية في أبوظبي، بحضور قادة الشرطة وكبار المسؤولين.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات الرقمية، ومؤشرات الأداء الاستراتيجية، والنتائج العامة التي تسهم في تعزيز ريادة الدولة في مجالات الأمن والأمان والاستقرار المجتمعي، وترسيخ منظومة عمل شرطية استباقية ومتكاملة، تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.
في هذا السياق، استعرض المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، الدورة الجديدة لنظام النجوم العالمي للخدمات، وما تتضمنه من إضافات نوعية تتماشى مع التوجهات الحكومية نحو تعزيز الاستباقية، ورفع مستوى الجاهزية للمستقبل، وتصفير البيروقراطية، وتسريع إنجاز المعاملات بما يحقق أعلى مستويات رضا المتعاملين.

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد يحضر حفل سفارة دولة الكويت بمناسبة العيد الوطني الـ 65 وذكرى التحرير الـ 35
سيف بن زايد يلتقي أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب

كما اطلع المجلس على التقرير السنوي المقدم من الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، والذي استعرض مؤشرات "نحن الإمارات" والمؤشرات الاستراتيجية لعام (2025)، إلى جانب نتائج استطلاع مسح جودة الحياة الأمنية الذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث أظهرت النتائج مؤشرات استثنائية، بما يعكس ذلك ثقة المجتمع العالية، وكفاءة أداء المنظومة الأمنية.
كما شهد الاجتماع استعراض خدمة "إكرام الراحلين" الرقمية المتميزة التي تقدمها القيادة العامة لشرطة عجمان لأفراد المجتمع، والتي تعكس حرص وزارة الداخلية وقياداتها الشرطية على تطوير خدمات إنسانية رقمية متكاملة، تراعي احتياجات المجتمع وتيسر الإجراءات في مختلف الظروف.
حضر الاجتماع، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي، وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، والقادة العامون للشرطة بالدولة، والعميد سعيد توير السويدي الوكيل المساعد لشؤون الأمن بوزارة الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة.

المصدر: وام
سيف بن زايد
مجلس قيادات الشرطة
وزارة الداخلية
آخر الأخبار
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
علوم الدار
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
اليوم 11:59
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:45
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اقتصاد
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اليوم 11:39
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
اليوم 11:31
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يهز باكستان
اليوم 11:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©