ضاحي خلفان: تماسُك الأسرة الأساس المتين لاستقرار المجتمع وأمن أجياله

دبي (الاتحاد)

عقدت جمعية توعية ورعاية الأحداث اجتماع جمعيتها العمومية العادية الثالث والثلاثين في نادي ضباط شرطة دبي، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، حيث تم استعراض إنجازات الجمعية وتطلعاتها المستقبلية.

واستهل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم الاجتماع بكلمة أكّد فيها على الأهمية البالغة لتوقيت هذا اللقاء، الذي يأتي ودولة الإمارات تضع الأسرة في قمة أولوياتها الوطنية بإعلان هذا العام «عاماً للأسرة».

وأشار معاليه إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية القيادة العميقة في أن تماسك الأسرة هو الأساس المتين لاستقرار المجتمع وأمن أجياله، مؤكداً أن الجمعية ومنذ انطلاقتها قبل اثنين وثلاثين عاماً، كانت ولا تزال تعمل في ذات المسار الوطني الرائد، واضعةً حماية الأبناء والوقاية بالوعي محوراً أصيلاً لرسالتها واستراتيجيتها في العمل.