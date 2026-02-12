سناء سهيل: حماية أطفالنا من المخاطر الرقمية المتزايدة

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس السلامة الرقمية للطفل، اجتماعه الأول، في خطوة تؤسّس لمرحلة عمل وطنية منظمة تعنى بحماية الأطفال وتعزيز سلامتهم ونموهم المتوازن في البيئة الرقمية، ضمن إطار مؤسسي قائم على التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة.

وناقش المجلس خلال اجتماعه، اختصاصاته ومهامه، واعتمد إطار الحوكمة وآليات العمل بما يرسخ وضوح الأدوار والمسؤوليات ويضمن التكامل بين الجوانب التنظيمية والتوعوية، وبما ينسجم مع المرسوم بقانون اتحادي بشأن السلامة الرقمية للطفل.

وقالت معالي سناء سهيل وزيرة الأسرة، رئيسة مجلس السلامة الرقمية للطفل، إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في حماية الأسرة والطفل، يمثل هذا الاجتماع الأول انطلاقة محورية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة، مضيفة: «نحن لا نسعى فقط إلى حماية أطفالنا من المخاطر الرقمية المتزايدة بل إلى تمكينهم من الاستفادة من الفرص الهائلة، التي يوفرها هذا الفضاء، بما يعزز من تماسك الأسر وازدهار المجتمع ككل».

وأوضحت معاليها أن المجلس يعمل على ترسيخ شراكة حقيقية بين الجهات الحكومية ومزودي الخدمات الرقمية والمجتمع، لضمان خلق بيئة رقمية آمنة ومزدهرة تُسهم في بناء أجيال قوية متجذرة في القيم الوطنية الأصيلة للمجتمع الإماراتي، وتشكّل استثماراً حقيقياً في سلامة أجيال المستقبل وجودة حياتهم الرقمية.

وشهد الاجتماع توافقاً على المنهجية العامة لتطوير نظام وطني لتصنيف المنصات الرقمية يقوم على تقييم مستوى الخطورة وطبيعة المحتوى ودرجة التوافق مع الفئات العمرية المختلفة للأطفال، وبما يراعي حماية الخصوصية والاستخدام الآمن وحقوق الطفل في البيئة الرقمية.

كما ناقش المجلس الخيارات المتعلقة بالمسار الأول الخاص بمنصات التواصل الاجتماعي، تمهيداً لاستكمال دراستها ضمن الأطر المعتمدة، بما يوازن بين متطلبات الحماية ومسؤوليات مقدمي الخدمات الرقمية ودور الأسرة في المتابعة والتوجيه.

ويأتي هذا العمل في إطار نهج متكامل يوضح أدوار ومسؤوليات مختلف الأطراف المعنية بالسلامة الرقمية للطفل، بما يشمل مقدمي الخدمات الرقمية والقائمين على رعاية الأطفال والأسر كلٌ ضمن نطاق اختصاصه ومسؤولياته.

كما أكّد المجلس أهمية الجانب التوعوي بوصفه ركناً أساسياً في منظومة السلامة الرقمية، من خلال دعم مبادرات التوعية وتمكين الأسر وأولياء الأمور من أدوات الاستخدام الآمن وتعزيز الوعي بالحقوق الرقمية للأطفال وتشجيع السلوك الرقمي المسؤول.

ومن المقرر أن يواصل مجلس السلامة الرقمية للطفل أعماله خلال الفترة المقبلة عبر اجتماعات دورية ومسارات عمل متخصّصة وبالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية والشركاء المعنيين، وصولاً إلى منظومة متكاملة تعزّز سلامة الأطفال وتدعم الأسر وتشجّع الاستخدام الإيجابي والمسؤول للتقنيات الرقمية.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس، وهم: المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحوكمة الرقمية، والعقيد دانة حميد معتوق المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، وآمنة عبدالرحمن آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم «بالإنابة» بوزارة التربية والتعليم، والدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية بالهيئة الوطنية للإعلام، وعلي عبيد عبدالله مخلوف النقبي، المحامي العام بإدارة التفتيش وتنفيذ القانون بالنيابة العامة الاتحادية، والعميد الدكتور راشد خلفان الذخري، مقرر مجلس جودة الحياة الرقمية، والدكتور عارف سلطان الحمادي، مدير عام الشؤون الاستراتيجية والرقمية «بالإنابة» بدائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، والدكتورة حصة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات بهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي بهيئة تنمية المجتمع - دبي، وهنادي صالح اليافعي، مدير عام مؤسسة سلامة الطفل - الشارقة.