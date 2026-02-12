الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شركات فرنسية تستعرض في «معرض الصحة العالمي» حلولاً تقنية وعلاجية ثورية

13 فبراير 2026 02:06

دبي (وام)

شهد معرض الصحة العالمي 2026، استعراضاً واسعاً لأحدث الحلول التقنية والعلاجية التي قدمتها نخبة من الشركات الفرنسية المتخصصة، في خطوة استراتيجية تعكس اهتماماً بالغاً بتوسيع حضورها في أسواق المنطقة وتعزيز أطر التعاون مع المؤسسات الطبية في دولة الإمارات.
وأكّدت ميه غشام، مسؤولة تنفيذية في قسم الصحة لدى «بيزنس فرانس»، أن المشاركة هذا العام تركز بشكل جوهري على إبراز التنوع في الخبرات الفرنسية، لا سيما في مجالات التقنيات الحيوية، وإدارة سلاسل الإمداد الطبي، والتحول الرقمي للخدمات الصحية، فضلاً عن طرح حلول مبتكرة لرفع كفاءة المنشآت الطبية، مشيرة إلى أن المعرض يمثل منصة دولية رفيعة المستوى للحوار حول مستقبل الرعاية الصحية، ويوفر فرصة استراتيجية لعقد لقاءات مباشرة مع صناع القرار، مما يسهم في بناء شراكات عملية ومستدامة في ظل ما يتميز به السوق الإماراتي من ديناميكية وانفتاح على الابتكار، وهو ما تجلى في التفاعل الكبير الذي شهده الجناح الفرنسي من قبل المستشفيات الكبرى والجهات الحكومية والخاصة.

