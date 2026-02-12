الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«صحة دبي» تستعرض «منظومة جبر» في معرض الصحة العالمي

«صحة دبي» تستعرض «منظومة جبر» في معرض الصحة العالمي
13 فبراير 2026 02:06

دبي (وام)

شهدت منصة هيئة الصحة في دبي بمعرض الصحة العالمي إقبالاً لافتاً من الزوار والمشاركين من مختلف دول العالم، للاطلاع على الحلول والخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة، وفي مقدمتها منظومة «جبر»، النموذج الحكومي المتكامل والمخصص لخدمة ورعاية ذوي المتوفين، والتي سبق أن أعلنت عنها الهيئة، باعتبارها إحدى أهم المبادرات المستحدثة، التي تجمع البعد الإنساني والابتكار التقني، في إطار فريد من نوعه.
وأشار ماجد المهيري، المتحدث الرسمي باسم المنظومة، ومدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة في دبي، إلى تفاعل واهتمام زوار معرض الصحة العالمي بالتعرف على تجربة الربط الحكومي والعمل ضمن نموذج الحكومة الواحدة، وكيف تسهم البنية التحتية الرقمية المشتركة في تحسين جودة حياة الناس، وذلك من خلال منظومة «جبر» كنموذج تطبيقي لهذا التوجه.

