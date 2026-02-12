جامعة دبي الطبية تدشّن حقبة «التعليم الطبي الذكي»

دبي (الاتحاد)

بدأت جامعة دبي الطبية فعلياً تطبيق خطتها الشاملة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في صلب برامجها لأكاديمية، لتشمل تخصّصات الطب البشري، الصيدلة، والتمريض، وباشرت الجامعة بناء «نظام بيئي» (Ecosystem) متكامل يهدف إلى تخريج جيل جديد من الممارسين الصحيين المؤهلين لقيادة مستقبل الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة.

وقال المهندس يحيى سعيد أحمد لوتاه، نائب رئيس مجلس الأمناء: « قطعت الجامعة شوطاً مهماً في الاعتماد على التعليم الطبي الذكي، بما يؤهل خريجات الجامعة، ليكن الخيار الأول والأكثر جاهزية لمستشفيات المستقبل».

وعلى هامش معرض الصحة العالمي، وقّعت جامعة دبي الطبية ومعهد سي إن إم للصحة الطبيعية مذكرة تفاهم لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في صميم برامجهما الأكاديمية.