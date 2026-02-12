الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الشارقة للتعليم الخاص» تختتم مشاركتها في معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم في لندن

جانب من منصة الهيئة في المعرض (وام)
13 فبراير 2026 02:06

لندن (وام)

اختتمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أمس الأول، مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم العالمي «BETT 2026»، أحد أبرز وأهم المحافل الدولية المتخصّصة في تقنيات التعليم، والذي استضافته العاصمة البريطانية لندن، حيث شكّلت هذه المشاركة منصة عالمية لاستعراض تجربة الشارقة الرائدة في التعليم، ونقل خبراتها المتقدمة في إدارة ومتابعة المنظومة التعليمية بجميع مكوناتها من التعليم المبكر وحتى التعليم العالي.
ضم وفد الهيئة المشارك نخبة من القيادات التنفيذية والكفاءات المتخصصة، الذين عكسوا خلال مشاركتهم عمق التجربة التعليمية في الإمارة، وكفاءة فرق العمل، وتكامل الأدوار المؤسسية في تطوير قطاع التعليم.
وشاركت الهيئة في المعرض من خلال منصة تفاعلية متكاملة، عكست رقي وتطور المنظومة التعليمية في إمارة الشارقة، وقدمت للزوّار تجربة معرفية شاملة، سلطت الضوء على رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في جعل التعليم أساس بناء الإنسان والوطن، وترسيخ ثقافة التعلم المستدام.
وشارك عدد من مسؤولي الهيئة في جلستين من جلسات المؤتمر، استعرضوا فيهما الخبرات الطويلة لواقع التعليم، ونجاح الإمارة البارز في هذا المجال. وتناولت الجلسة الأولى منظومة التعليم في الشارقة من مرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف الثاني عشر، فيما ركّزت الجلسة الثانية على التعليم العالي في الإمارة، وسلّطت الجلستان الضوء على أبرز المبادرات والممارسات التعليمية الرائدة في إمارة الشارقة، ودور الهيئة في تطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز الاستثمار في التعليم كأحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة.

