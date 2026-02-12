الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«بلدية أبوظبي» تعزّز ثقافة الاستخدام الآمن لمسارات الدراجات الهوائية والمماشي الرياضية

جانب من الحملة التوعوية (من المصدر)
13 فبراير 2026 02:08

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعوية تحت شعار «دارنا مسؤوليتنا»، استمرت 15 يوماً متتالية، استهدفت مرتادي المرافق المجتمعية، التي تحتوي على مسارات للدراجات الهوائية ومماشي رياضية، مع التركيز على توعية مستخدمي الدراجات الهوائية بضرورة الالتزام بالمواقع والمسارات المخصصة لهم، والابتعاد عن استخدام المماشي والمرافق المخصّصة للمشاة.
وهدفت الحملة إلى تعزيز التزام أفراد المجتمع بالقوانين والتعليمات والإرشادات في المرافق العامة، والحفاظ على السلامة الشخصية والمجتمعية داخل مسارات الدراجات الهوائية والمماشي الرياضية، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بالسلوك الحضاري والمسؤول في استخدام هذه المرافق، للحد من الحوادث والإصابات، وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين مرتاديها، وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
وعملت فرق البلدية على تنفيذ جولات ميدانية توعوية في مختلف المرافق المجتمعية التابعة للبلدية، التي تتضمن مسارات للدراجات الهوائية، ومماشي رياضية، حيث قامت فرق البلدية بالتواصل المباشر مع مرتاديها، وتقديم نصائح وإرشادات حول أهمية استخدامها بالشكل الأمثل.

