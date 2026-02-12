تنفيذ عمليات فحص فني شامل لمباني «بلدية الظفرة»

منطقة الظفرة (الاتحاد)

نفّذت بلدية منطقة الظفرة عمليات فحص فني شامل للمباني التابعة لأصولها في مدن المنطقة، بهدف التأكد من سلامتها الإنشائية والتزامها بالاشتراطات المعتمدة، إلى جانب رصد الملاحظات الفنية ومعالجة المشوهات التي تؤثّر في المظهر العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وفق الأنظمة المتبعة، وتحقيق بيئة حضرية آمنة ومستدامة.

وتسهم هذه الجهود في تحسين المظهر العام وتعزيز السلامة وجودة الحياة في المجتمع، بما يسهم في خلق بيئة عمرانية مستدامة وجاذبة. وتحرص البلدية على ترسيخ مبادئ الاستدامة في مشاريعها ومرافقها الخدمية، بما يُسهم في تعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة حضرية متكاملة وآمنة، تلبي تطلعات السكان والزوار، وتوفّر لهم متنفساً ترفيهياً مستداماً.